Milan, le ultime da Milanello: rossoneri di nuovo in campo

Il Milan è tornato ad allenarsi dopo il buon pareggio ottenuto lunedì contro la Lazio. I rossoneri saranno impegnati domenica sera in un'altro big match: a San Siro arriverà la Fiorentina, una delle dirette concorrenti per un posto in Europa.

Come comunicato dal Milan, Abate, Vangioni, Suso, Deulofeu e Pasalic, hanno svolto un lavoro di scarico in palestra: questi giocatori hanno speso molte energie nelle ultime partite e, per questo, lo staff rossonero ha optato per una seduta defaticante di recupero. Gli altri sono stati divisi in gruppi ed hanno svolto esercizi specifici. Di seguito il comunicato completo.

Carlos Bacca, secondo Sky Sport, potrebbe tornare titolare proprio contro i viola. Montella nella trasferta all'Olimpico ha scelto un tridente leggero, lasciando in panchina sia il colombiano che Lapadula.

COMUNICATO UFFICIALE

I ragazzi di Mister Montella si sono ritrovati questo mercoledì pomeriggio al Centro Sportivo di Milanello per il primo allenamento dopo il pareggio di Roma che ha visto i rossoneri portare a casa un punto prezioso, anche in vista dello scontro diretto con la Fiorentina di domenica sera a San Siro. Prima di cominciare l'allenamento con il resto dei compagni, Abate, Deulofeu, Suso, Pasalic e Vangioni hanno svolto lavoro di scarico.

L'allenamento ha visto la squadra lavorare molto sulla parte tecnica. Vincenzo Montella ha impostato la seduta in tre fasii diverse con degli esercizi specifici, divisi in gruppi: prima i giocatori hanno lavorato sul controllo di palla e tocchi di prima con una partitella a calcio-tennis; il secondo esercizio ha riguardato il possesso palla con porticine a campo ridotto; la terza esercitazione ha visto la squadra lavorare sui meccanismi di attacco vs difesa. Una giornata che si è conclusa con una partitella in cui hanno partecipato anche i portieri.