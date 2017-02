Milan, Bacca pronto a tornare dal primo minuto contro la Fiorentina

Carlos Bacca, milanlive.it

L'esperimento del tridente leggero del Milan visto contro la Lazio sembra pronto a tornare in soffitta almeno per ora. Vincenzo Montella contro la Fiorentina domenica sera a San Siro sembra intenzionato a tornare ad affidarsi ad un centravanti più di peso. Il nome forte da questo punto di vista è quello di Carlos Bacca, con il colombiano chiamato al riscatto dopo un periodo complicato.

Contro la Lazio Montella gli ha preferito Lapadula a gara in corso, spiegando poi la scelta come dettata da un momento di scarsa lucidità mentale dell'ex Siviglia. I suoi gol, però, sembrano indispensabili ai rossoneri per continuare davvero a sognare quell'Europa che non è tanto distante, ma neppure così vicina come sembrava alla pausa di Natale del campionato. Bacca che a sua volta è alla ricerca di un maggiore coinvolgimento nel gioco rossonero. Troppo spesso, infatti, il colombiano è sembrato un corpo estraneo alla manovra dei compagni, risultando così alla lunga più un problema che non una risorsa. Una situazione non ideale, soprattutto perché Bacca ha fatto vedere, anche in Italia, di essere un ottimo realizzatore e finalizzatore della manovra.

Ecco che quindi il tridente rossonero è pronto a tornare ad una conformazione più simile a quella delle scorse settimane. Il sacrificato sarà con ogni probabilità è Ocampos, non tanto per demeriti particolari dell'ex Genoa, quanto perché il tris con Suso e Deulofeu non ha abbastanza allenamenti e minuti insieme per poter rendere al meglio delle loro possibilità. L'ex Everton quindi è pronto a tornare sull'esterno sinistro, con Suso a destra, lui intoccabile. Loro due avranno il compito di mettere in area quei palloni che Bacca avrà il compito di trasformare in gol. La Fiorentina è avversario diretto per l'Europa e sarà reduce dalla trasferta di Europa League. Un possibile vantaggio per il Milan di Montella, soprattutto a livello fisico. Una situazione di cui potrebbe approfittare anche Carlos Bacca.