Verso Milan - Fiorentina, le ultime da Milanello: Bertolacci dal primo minuto?

Il Milan si sta preparando alla sfida casalinga di domenica sera contro la Fiorentina, partita valida per la 25^ giornata di Serie A TIM 2016/2017. I viola, reduci dal trionfo sul Borussia Monchengladbach in Europa League, arrivano carichi per il posticipo: con una vittoria a San Siro, la squadra di Sousa potrebbe sorpassare i padroni di casa in classifica.

Per i rossoneri, ci saranno tredici lunghe giornate, a cominciare dalla Fiorentina a San Siro, per arrivare a qualificarsi in Europa League. Quindi ogni partita sarà fondamentale. Vincenzo Montella, contro la sua ex squadra, dovrà ancora fare a meno dei tanti infortunati in difesa, Romagnoli, Antonelli e De Sciglio. Tornerà Paletta dalla squalifica che affiancherà, molto probabilmente, Gustavo Gomez, favorito su Zapata. Confermati Vangioni sulla sinistra e Abate sulla destra. Nell'allenamento odierno, il tecnico del Milan ha provato Bertolacci tra i titolari. L'italiano, dunque, potrebbe giocare al posto di Pasalic ed affiancare Kucka e Locatelli a centrocampo. In attacco si rivedrà Carlos Bacca nel ruolo centrale, con Suso alla sua destra e Deulofeu sulla sinistra. L'esperimento del falso nueve per il momento è accantonato.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Gomez, Paletta, Vangioni; Kucka, Sosa, Bertolacci; Suso, Bacca, Deulofeu