Milan - Fiorentina, i convocati di Montella: c'è Calabria

https://twitter.com/acmilan

Il Milan di Vincenzo Montella domani sera ospiterà a San Siro la Fiorentina di Paulo Sousa. E' la sfida più attesa della venticinquesima giornata di campionato.

Il tecnico rossonero riavrà a disposizione Paletta e Kucka dopo il turno di squalifica, invece dovrà fare a meno di Romagnoli, De Sciglio, Antonelli, Bonaventura e Montolivo. Tra i convocati per la sfida casalinga contro i viola si rivede Davide Calabria: il terzino, nell'allenamento di ieri, ha svolto la prima parte del lavoro in gruppo, ma non ha preso parte alla partitella (come ricorda l'edizione odierna della Gazzetta dello sport ndr). Ma andiamo a leggere il comunicato ufficiale del Milan

IL COMUNICATO UFFICIALE

Al termine dell'allenamento di rifinitura, Mister Vincenzo Montella ha diramato l'elenco dei 24 convocati per la gara contro la Fiorentina, in programma domenica alle 20.45 a San Siro.

PORTIERI: Donnarumma, Plizzari, Storari

DIFENSORI: Abate, Calabria, Gomez, Paletta, Vangioni, Zapata, Zucchetti (54)

CENTROCAMPISTI: Bertolacci, Mati Fernandez, Honda, Kucka, Locatelli, Pasalic, Poli, Sosa

ATTACCANTI: Bacca, Cutrone (63), Deulofeu, Lapadula, Ocampos, Suso