Milan - Fiorentina in diretta, Serie A 2016/17 LIVE (20.45)

Aggiorna il contenuto

Buonasera a tutti! Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la Serie A e con le dirette scritte in tempo reale di VAVEL Italia. Io sono Stefano Fontana ed oggi seguirò per voi Milan-Fiorentina, live dallo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Calcio d'inizio previsto per le 20.45, il direttore di gara sarà Paolo Valeri.

Il momento delle due squadre

Il turno di recupero contro il Bologna, con l'1-0 acciuffato da Pasalic nel finale dopo quaranta minuti di doppia inferiorità numerica, ha spezzato la serie di quattro sconfitte consecutive tra campionato e coppa del Milan, che invece la scorsa settimana si è dovuto affidare ad una mezza magia di Suso per agguantare il pari contro la Lazio dopo il vantaggio dal dischetto di Lucas Biglia.

I rossoneri, dopo la vittoria di Supercoppa Italiana a Doha, sembrano in netto calo: qualche infortunio di troppo ha acuito le difficoltà di squadra, ed i risultati si vedono: nelle ultime dieci di campionato i punti raccolti sono 12, mentre nelle dieci precedenti erano stati ben 23, quasi il doppio.

I giocatori del Milan ringraziano i tifosi dopo il pari esterno contro la lazio. | Fonte: twitter.com/acmilan

Discorso diverso per la Fiorentina: nonostante il 4-0 incassato dodici giorni fa dalla Roma, la doppietta contro Udinese (3-0) e soprattutto nell'andata dei sedicesimi di Europa League contro il Moenchengldbach, ha restituito fiducia ed entusiasmo all'ambiente. In Germania, a decidere la partita è stata una magia di Federico Bernardeschi, oramai elemento imprescindibile nelle gerarchie di Sousa.

Quello di stasera è un vero e proprio scontro diretto in ottica europea: Milan e Fiorentina occupano rispettivamente settimo ed ottavo posto, ad un punto di distacco (41-40). Atalanta e Lazio, davanti, hanno vinto entrambe ieri, quindi non centrare i tre punti vorrebbe dire perdere un treno importante e forse decisivo.

Borja Valero in azione contro l'Udinese. | Fonte: twitter.com/acffiorentina

Le ultime dal campo

Vincenzo Montella ritrova Paletta e Kucka dopo la squalfica post-Bologna, ma deve ancora fare i conti con l'infermeria: Bonaventura, come si direbbe in NBA, è out for the season, mentre l'altro lungodegente, Montolivo, ne avrà probabilmente fino a marzo. In difesa, suona l'allarme: Antonelli e Romagnoli soffrono problemi muscolari, De Sciglio una distorsione alla caviglia.

I rossoneri dovrebbero quindi scendere in campo con il classico 4-3-3 di stampo "montelliano", ma dopo l'esperienza di Ocampos falso nueve è pronto a tornare Carlos Bacca come riferimento per l'attacco, tra Suso e Deulofeu. In mezzo, Sosa si guadagna una maglia da titolare dopo l'ottima mezz'ora contro la lazio, mentre Kucka e Pasalic dovrebbero resistere alle insidie di Poli e Bertolacci come mezzali. In difesa, scelte quasi obbligate: Vangioni e Abate sono praticamente gli unici terzini a disposizione, mentre accanto a Paletta ci sarà Gustavo Gomez e non Zapata a proteggere Donnarumma.

Scatto dalla rifinitura rossonera, in azione Deulofeu. | Fonte: twitter.com/acmilan

Paulo Sousa dovrà fare a meno di Dragowski ma soprattutto di Federico Bernardeschi, arrivato al limite di ammonizioni. Come al solito, fino alla vigilia il tecnico portoghese porta con sé diversi ballotaggi, soprattutto per quanto riguarda la linea di centrocampo.

Con Tatarusanu che riprende il posto tra i pali, probabile la difesa a tre con Astori e Carlos Sanchez accanto a Gonzalo Rodriguez. Confermatissimo Federico Chiesa, vera rivelazione di questa stagione, con Maxi Olivera come opposto. In mezzo, la situazione è di vera bagarre: probabile la classica accoppiata Vecino-Badelj, con Borja Valero ed Ilicic a supporto di Nikola Kalinic. Scalpitano però Cristian Tello e Riccardo Saponara, che potrebbero partire a sorpresa dal primo minuto, anche ai danni di Vecino, con Valero retrocesso da regista arretrato.

I giocatori della Fiorentina dopo l'ottima vittoria di Moenchengladbach | Fonte: twitter.com/acffiorentina

Le probabili formazioni

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Gomez, Paletta, Vangioni; Kucka, Sosa, Pasalic; Suso, Bacca, Deulofeu. All. Montella

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Sanchez, Rodriguez, Astori; Chiesa, Vecino, Badelj, Olivera; Borja Valero, Ilicic; Kalinic. All. Sousa

I precedenti

Guardando le ultime dieci sfide, tutte in serie A, a sorridere è la Fiorentina, che ne ha portate a casa la metà, con tre pareggi e due vittorie rossonere. L'anno scorso, il conto finì in perfetta parità: 2-0 al Franchi, con le reti di Marcos Alonso ed Ilicic, stesso risultato a Milano con le firme di Bacca e Kevin Prince Boateng. Lo scorso settembre, invece, nella gara d'andata, un pareggio a reti bianche.