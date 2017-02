Milan, ripresa degli allenamenti: sabato arriva il Chievo a San Siro

acmilan.com

Quest'oggi il Milan è tornato ad allenarsi dopo la vittoria in trasferta per 1-0 sul campo del Sassuolo. Un successo importante per i rossoneri che ora sono ad un solo punto dall'Inter, sesta in classifica.

Sabato sera arriverà il Chievo Verona a San Siro. Gli uomini di Montella punteranno ai tre punti per non perdere il treno dell'Europa. Secondo Milantv, anche quest'oggi, Alessio Romagnoli ha svolto un lavoro personalizzato. Il giovane centrale rossonero, fermo per una lesione muscolare, viene monitorato ogni giorno dallo staff del Milan. L'obiettivo è di riaverlo per venerdì prossimo, ovvero il giorno di Juventus - Milan.

IL COMUNICATO UFFICIALE

È ripresa martedì, in preparazione del match contro il Chievo di sabato alle 20.45 a San Siro, l'attività dei rossoneri a Milanello. Dopo il riscaldamento in palestra, l'allenamento è iniziato alle 15.00. La squadra di Mister Montella è stata suddivisa in due gruppi - i difensori sul campo rialzato, il resto dei giocatori sul centrale - e ha svolto un lavoro tattico, per poi riunirsi in un'esercitazione basata sulla circolazione di palla in fase di possesso. Dopodiché esercizio 7vs4 su una metà campo, mentre sull'altra il focus si è spostato sotto l'aspetto tattico. In chiusura di giornata, partitella tattica sempre su metà campo e partitella finale a campo ridotto.