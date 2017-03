Milan, i convocati per la gara contro il Chievo: out Antonelli e Abate, torna Romagnoli - fonte foto: https://twitter.com/acmilan

Vigilia di campionato in casa Milan: domani sera a San Siro arriva il Chievo Verona. Una vigilia movimentata in casa rossonera (oggi doveva essere la giornata del closing ndr), ma come ha dichiarato Vincenzo Montella in conferenza stampa, la squadra è concentrata solo ed esclusivamente sulla partita di domani.

Una gara fondamentale per il Milan per il cammino verso l'Europa: gli uomini di Montella cercheranno i tre punti per non perdere il terreno con le altre squadre, ma per farlo dovrà superare i gialloblù. Vincenzo Montella finalmente potrà di nuovo contare su Alessio Romagnoli: il giovane centrale rossonero, fermo per una lesione muscolare, è recuperato ed è stato convocato per il match contro i clivensi. Invece non ci saranno Luca Antonelli ed Ignazio Abate. Ma andiamo a leggere il report della seduta pomeridiana ed i convocati.

fonte foto: https://twitter.com/acmilan

IL REPORT DELLA SEDUTA POMERIDIANA

I rossoneri, dopo il lavoro in palestra, si sono presentati sul campo rialzato di Milanello verso le 16.00. La fase di riscaldamento iniziale si è sviluppata con due torelli, poi Mister Montella ha distribuito le pettorine aprendo così una serie di esercitazioni tattiche che hanno anticipato la fine dell'allenamento.

I CONVOCATI

Al termine dell'allenamento di rifinitura, Mister Vincenzo Montella ha diramato l'elenco dei 23 convocati per la partita contro il Chievo, in programma sabato alle 20.45 a San Siro.

PORTIERI: Donnarumma, Plizzari, Storari

DIFENSORI: Calabria, De Sciglio, Gomez, Paletta, Romagnoli, Vangioni, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bertolacci, Mati Fernandez, Honda, Kucka, Locatelli, Pasalic, Poli, Sosa

ATTACCANTI: Bacca, Deulofeu, Lapadula, Ocampos, Suso