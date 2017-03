Milan - Chievo Verona in diretta, Serie A 2016/17 LIVE (20.45)

Google Plus

Buona sabato cari lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta scritta di Milan - Chievo Verona, gara valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. Io sono Arianna Radice e avrò il piacere di raccontarvi live questo terzo anticipo di giornata. Restate con noi!i

In questi giorni, si parla di Milan solo per le vicende societarie, ma questa sera i rossoneri riceveranno a San Siro il Chievo Verona.

Partita molto importante per la corsa in Europa della squadra di Vincenzo Montella. Il Milan cercherà la vittoria per sperare di rosicchiare punti alle concorrenti.

Il Chievo Verona dopo la vittoria casalinga contro il Pescara è atteso dalla delicata trasferta a San Siro contro il Milan, un avversario storicamente poco favorevole ai gialloblu. Ma quest'anno i rossoneri hanno già fatto dei passi falsi al Meazza (vedi Udinese e Sampdoria ndr), quindi i clivensi scenderanno in campo per fare risultato.

Milan con il tridente Suso-Bacca-Deulofeu, in difesa spazio a De Sciglio. Recuperato e convocato Sergio Pellissier.

All'andata fini 3-1 in favore del Milan. Questa sera sarà Fabio Maresca, 36 anni, della Sezione di Napoli

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Vincenzo Montella: "Le sconfitte contro Udinese e Samp hanno cambiato un po' il livello della nostra classifica. Per il resto siamo stati costanti, credo che il momento peggiore sia stato superato grazie ai risultati. Siamo ancora in corsa per l'Europa. A parte quelle due sconfitte, il nostro rendimento è stato costante".

Rolando Maran: "Possiamo e vogliamo fare risultato su un campo ovviamente difficile, ma dobbiamo dimostrarlo sul terreno di gioco. Siamo una squadra molto competitiva. Quando ci alleniamo c'è la convinzione e l'attenzione di poter fare risultato sempre e dovunque. Dobbiamo dimostrare di stare bene domani in campo".

I CONVOCATI

Milan

PORTIERI: Donnarumma, Plizzari, Storari

DIFENSORI: Calabria, De Sciglio, Gomez, Paletta, Romagnoli, Vangioni, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bertolacci, Mati Fernandez, Honda, Kucka, Locatelli, Pasalic, Poli, Sosa

ATTACCANTI: Bacca, Deulofeu, Lapadula, Ocampos, Suso

Chievo Verona

PORTIERI:

32 - Walter Bressan

70- Stefano Sorrentino

90 - Andrea Seculin

98 - Alessandro Confente

DIFENSORI:

2 - Nicolas Spolli

3 - Dario Dainelli

5 - Alessandro Gamberini

12 - Bostjan Cesar

18 - Massimo Gobbi

20 - Gennaro Sardo

21 - Nicolas Frey

29 – Fabrizio Cacciatore

CENTROCAMPISTI:

1 - Jonathan De Guzman

4 – Nicola Rigoni

8 – Ivan Radovanovic

13 - Mariano Izco

19 - Lucas Castro

23 - Valter Birsa

28 - Samuel Bastien

80 - Sofian Kiyine

ATTACCANTI:

7 - Serge Gakpè

31 – Sergio Pellissier

45 - Roberto Inglese

69 - Riccardo Meggiorini

LE PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-3-3): Donnarumma; De Sciglio, Zapata, Paletta, Vangioni; Kucka, Sosa, Bertolacci; Suso, Bacca, Deulofeu. Allenatore: Montella.

ChievoVerona (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Dainelli, Spolli, Gobbi; Castro, Radovanovic, De Guzman; Birsa; Meggiorini, Inglese. Allenatore: Maran

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

Il Milan ha totalizzato 10 punti nelle ultime quattro partite di campionato, ne aveva raccolto uno solo nelle precedenti quattro gare.

Il Milan è l'avversaria contro cui il Chievo ha perso più partite nel massimo campionato, 21. Due successi gialloblu e sei pareggi completano il quadro.

Il Milan è imbattuto a San Siro contro i gialloblu in Serie A (12 vittorie, 2 pareggi) e non subisce reti da tre match interni di fila.

Il Chievo ha perso solo una volta nelle ultime cinque giornate (3 vittorie e un pareggio).

Nona sfida nel massimo campionato tra Montella e Maran: l'ex Aeroplanino avanti per sei successi a due, nessun pareggio finora. Contro il Chievo, invece, il tecnico rossonero ha ottenuto 7 vittorie in 11 match, contro nessun'altra avversaria ha vinto più spesso in Serie A.

[statistiche Opta e acmilan]