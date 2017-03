Serie A: le formazioni ufficiali di Milan-Chievo

Azione di gioco tra Milan e Chievo | Source: profilo twitter AC Milan

Una sfida sulla carta agevole, da affrontare però con calma e concentrazione, portandosi a casa tre punti importanti per continuare la corsa verso l'Europa League. Per l'anticipo serale del sabato della ventisettesima di Serie A, consueto 4-3-3 per il Milan, che sceglie Suso e Deulofeu ai lati di Carlos Bacca. A centrocampo, chiavi del gioco affidate a Locatelli, con ai lati Sosa e Bertolacci. Nessun dubbio per Donnarumma, protetto da Zapata e Romagnoli, recuperato in extremis e lanciato nella mischia da Montella. De Sciglio e Vangioni, infine, i terzini.

Modulo ugualmente noto, il 4-3-1-2, per il Chievo Verona, che conferma Sorrentino in porta e l'accoppiata Dainelli-Cesar in difesa. Cacciatore e Gobbi i terzini, pronti a sostenere con i propri cross il tandem offensivo composto da Meggiorini e Gakpe, con Inglese che recupera dal trauma radicale cervicale. Radovanovic in mediana, sostenuto ai lati dalle mezz'ali Castro e De Guzman. Valter Birsa, infine, il trequartista.

ECCO DUNQUE LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Milan (4-3-3): Donnarumma; De Sciglio, Zapata, Romagnoli, Vangioni; Sosa, Locatelli, Bertolacci; Suso, Bacca, Deulofeu. All.: Vincenzo Montella.

Chievo Verona (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Dainelli, Cesar, Gobbi; Castro, Radovanovic, De Guzman; Birsa, Gapkè, Meggiorini. All.: Rolando Maran.