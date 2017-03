Milan, verso la Juventus: Kucka di nuovo titolare, recuperato Antonelli

Mancano solo tre giorni a una classica del calcio italiano, Juventus - Milan. Anche se in via Aldo Rossi tiene banco il famoso closing, è tempo di pensare al campionato. Una partita non facile per i rossoneri.

Nel big match di venerdì sera, Vincenzo Montella potrà affidarsi nuovamente a Kucka: il centrocampista croato ha riposato nell'ultima partita contro il Chievo, per ricaricare le batterie, ma potrà essere l’uomo giusto per condurre l'intera squadra a un’impresa allo stadium.

Chi molto probabilmente non ci sarà è Ignazio Abate: il difensore è ancora alle prese con il problema all'occhio sinistro dopo la pallonata ricevuta nella gara contro il Sassuolo e neanche quest'oggi si è allenato.

Suso invece ha svolto un allenamento personalizzato: lo spagnolo ha accusato un problema muscolare contro i clivensi. Ci sarà venerdì? E' ancora presto per dirlo: lo staff rossonero non si esprimerà fino a poche ore prima del calcio d'inizio. Come ricorda Milan Tv, si vogliono evitare pericolose ricadute che potrebbero portare a uno stop più lungo. Luca Antonelli ha recuperato dal suo infortunio ed è tornato a lavorare a Milanello con il resto del gruppo. Sarà convocato, ma partirà dalla panchina.

Difesa confermata, con Zapata ancora preferito a Paletta, De Sciglio e Vangioni in corsia. A centrocampo, Sosa e Pasalic affiancheranno Kucka. Ma andiamo a leggere il report dell'allenamento pomeridiano.

IL RESOCONTO DELL'ALLENAMENTO

Dopo il riscaldamento in palestra, l'allenamento di martedì è iniziato alle 12.00. La squadra (esclusi i portieri, impegnati sul rialzato) ha svolto un lavoro interamente tattico sul campo centrale di Milanello: nelle due metà campo, nello specifico, spazio a una serie di esercitazioni sulla fase di impostazione. Poi tutti i rossoneri di Mister Montella hanno chiuso la giornata con una partitella sempre in chiave tattica.

I singoli: Suso ha svolto allenamento personalizzato. Assente Ignazio Abate.