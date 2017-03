Cessione Milan, oggi la fumata bianca: si va verso la proroga di un mese

In arrivo un nuovo accordo tra Fininvest e Sino-Europe Sports, per un’ulteriore proroga di circa un mese. Una firma sul nuovo accordo è attesa a giorni, previo versamento di una terza caparra da 100 milioni.

La cordata cinese sembra che sia riuscita a raccogliere il capitale richiesto per la nuova proroga con Yonghong Li, ormai divenuto l’uomo simbolo di Sino Europe Sports, il quale ha fornito ai dirigenti della holding di proprietà della famiglia Berluscon documenti sulla propria solidità finanziaria e in più della conseguente struttura organizzativa di SES. Documentazione ritenuta suffciente ai requisiti delle norme antiriciclaggio. Quindi Sino-Europe Sports ha sia i 100 milioni per la proroga e soa i 320 che mancano per l’acquisto del Milan.

La scadenza è fissata per oggi, ma pare potrebe esserci un piccolo slittamento, causa ragioni pratiche del bonifico. In casa Fininvest si aspetta dunque l'arrivo dei soldi, attesi tra oggi e martedì. Secondo Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, dopo il versamento della terza tranche di caparra da 100 milioni di euro (necessaria per riattivare il timing in vista del closing ndr), si firmerà un nuovo contratto, si spera definitivo, con lo slittamento del closing che potrebbe cadere nella prima decade di aprile, o al massimo nella prima metà del mese prossimo. Si dovra' anche svelare chi c’è dietro il frontman di Sino-Europe Sports.

Le due parti stanno cercando di arrivare finalmente in fondo a questa incredibile telenovela.