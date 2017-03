Milan, gli strascichi dello Stadium: out Romagnoli, Sosa e Suso, Bacca rischia la squalifica?

Milan e gli strascichi dello Stadium: out Romagnoli e Suso, Bacca rischia la squalifica? - getty images

Vincenzo Montella ha concesso alla squadra una domenica di riposo (dopo l'allenamento di scarico di ieri ndr). A Milanello però si sta ancora pensando alla sconfitta maturata allo Stadium contro la Juventus di venerdì sera: una sconfitta ingiusta per i rossoneri, con un rigore generoso concesso negli ultimi secondi della partita.

IN ARRIVO DELLE SQUALIFICHE?

Una scelta contestata dai giocatori del Milan a fine partita: i più nervosi dei rossoneri sono stati sicuramente Carlos Bacca e Gigio Donnarumma: il primo ha aggredito l’arbitro Massa ed anche il secondo ha protestato per le decisioni finali.

donnarumma, getty

Il colombiano rischia più del portiere: Adriano Galliani e Vincenzo Montella hanno fatto fatica a trattenere la rabbia dell'ex Siviglia. Carlos Bacca, uscito al 55' minuto a causa di un piccolo problema muscolare, a fine partita è ritornato in campo e verso l'ingresso del tunnel che conduce agli spogliatoi, visibilmente infastidito da quanto accaduto si è avvicinato al direttore di gara con espressione irriguardosa. Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi, l'attaccante del Milan ha tirato in ballo gli affetti familiari dell'arbitro e, sempre per la rosea, c’erano delle telecamere a pochi passi che hanno catturato l’episodio.

Quindi, non c'è da stupirsi, Carlos Bacca potrebbe pagare per tutti: molto dipenderà da quanto riportato nel referto del signor Massa, perchè, proprio in base al verbale, il Giudice Sportivo deciderà se punire o meno i calciatori e soprattutto l'entità della sanzione. Staremo a vedere martedì.

CAPITOLO INFORTUNI E SQUALIFICATI

Vincenzo Montella dovrà tenere conto, oltre che delle possibile squalifiche, anche degli indisponibili per il prossimo match: sabato sera contro il Genoa mancheranno sicuramente Alessio Romagnoli e Josè Sosa, oltre a Suso. Il difensore era diffidato, è stato ammonito allo Stadium e dunque salterà la gara contro il Grifone, come il centrocampista, espulso per doppio giallo.

A preoccupare invece sono le condizioni dello spagnolo: Suso ha subito una lesione al muscolo bicipite femorale della coscia destra. Secondo Sky Sport ci vorranno almeno due settimane di recupero, ma non si esclude uno stop più lungo. Sicuramente non lo vedremo in campo prima di aprile. In questa settimana, lo spagnolo ha provato ad allenarsi con la squadra per recuperare in vista del big match contro la Juventus. Un tentativo fallito, ma soprattutto un tentativo che potrebbe aver peggiorato la situazione. Questa è una bruttissima tegola per Vincenzo Montella: Suso è un elemento troppo importante e la sua assenza potrebbe costare caro.

Milan in clamorosa emergenza contro il Genoa sabato prossimo e col Pescara dopo la sosta. Il tecnico rossonero avrà tempo tutta la prossima settimana per studiare una possibile formazione.