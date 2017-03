Milan, parla Galliani: "Squalifica a Bacca? No comment"

Anche Adriano Galliani era presente all'evento di Diesel, uno dei vari sponsor del Milan, in centro Milano. A margine dell'avvenimento, l'ad rossonero si è intrattenuto con i giornalisti presenti.

Ancora sulla partita contro la Juventus: un turno di squalifica per Carlos Bacca e ammonizione con diffida per lo stesso Galliani: "Non ci aspettavamo nulla. Le decisioni del giudice sportivo chiudono Juventus-Milan, ora pensiamo solo al Genoa. Nessun commento sulle decisioni del giudice sportivo".

fonte foto: gianlucadimarzio

Contro il Genoa, la squadra di Vincenzo Montella sarà in piena emergenza: "Abbiamo tante assenze, soprattutto sabato sera tra infortunati e squalificati. Sabato dobbiamo battere il Genoa per proseguire la rincorsa all’Europa".

In chiusura una domanda su Gigio Donnarumma e quel bacio alla maglia: "Mi ha fatto piacere il suo gesto di baciare la maglia. Donnarumma è molto legato al Milan, è un grande giocatore. L’unica cosa che non capisco è questa: quando una squadra ha un grande attaccante è una grande squadra, quando uno ha un grande portiere è la stessa cosa. Non ci sono differenze se uno gioca davanti o in porta".

[fonte testo: Milanews e Sky Sport]