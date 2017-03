Milan, le ultime da Milanello: oggi è stato provato l'attacco con Lapadula, Deulofeu e Ocampos

Sabato sera il Milan ospiterà il Genoa a San Siro, valevole per la 29^ giornata di Serie A. Tante le assenze tra le fila dei rossoneri: oltre agli squalificati Sosa, Bacca e Romagnoli si aggiunge anche l'infortunato Suso (con i soliti noti Bonaventura e Montolivo ndr).

Vincenzo Montella può contare sul rientro di Ignazio Abate: il terzino destro ha recuperato pienamente dopo l'infortunio all'occhio rimediato contro il Sassuolo. Sicuramente verrà convocato, ma, stando dalle ultime notizie, partirà dalla panchina. Quindi in difesa spazio a De Sciglio e Vangioni sulle fasce, al centro sarà Zapata ad affiancare Paletta. Tra i pali come sempre Donnarumma.

A centrocampo il tecnico rossonero schiererà Locatelli in cabina di regia, ai suoi lati agiranno Kucka e Pasalic. Lapadula guiderà l'attacco del Milan, insieme a Deulofeu ed Ocampos. Un tridente inedito per Vincenzo Montella, ma non potrà fare altrimenti visto le numerose assenze in questo reparto. L'ex Pescara avrà una grossa occasione, visto che in questi mesi è stato spesso in panchina, ma proprio da lui può passare una bella fetta di qualificazione in Europa League.

IL REPORT DELL'ALLENAMENTO DI OGGI

Nell'unico allenamento previsto per la giornata di mercoledì a Milanello, la squadra di Mister Montella - dopo il riscaldamento in palestra - ha iniziato il lavoro con alcuni passaggi liberi sul campo centrale. Poi i rossoneri sono stati suddivisi in due gruppi: i difensori (campo rialzato) hanno curato la tattica legata ai movimenti del reparto, mentre il resto dei giocatori è rimasto sul centrale per insistere sulla fase offensiva. A seguire, esercitazione tattica attacco contro difesa. Ha chiuso l'allenamento una serie di partitelle a tema.

I singoli: Bacca ha svolto lavoro personalizzato. Honda, causa influenza, non ha partecipato alla seduta insieme ai compagni.