Milan, i convocati per la gara contro il Genoa: emergenza in attacco

Archiviata oramai la sconfitta contro la Juventus, per il Milan è già tempo di scendere in campo. Infatti domani sera la banda di Vincenzo Montella ospiterà a San Siro il Genoa di Andrea Mandorlini. Tante le assenze tra le fila dei rossoneri da Suso a Bacca, passando per Romagnoli e Sosa (senza dimenticare Bonaventura e Montolivo ndr).

Il Milan proverà a riprendere la sua rincorsa all'Europa, ma di fronte ci sarà il Genoa reduce dal ko nel derby contro la Sampdoria. Non sarà un impegno semplice per i rossoneri soprattutto visto le numerose assenze citate prima. Ma andiamo a vedere i convocati per la gara di domani.

IL COMUNICATO UFFICIALE

Al termine dell'allenamento di rifinitura a Milanello, il tecnico Vincenzo Montella ha diramato l'elenco dei 21 convocati per Milan-Genoa, in programma sabato alle 20.45 a San Siro.

PORTIERI: Donnarumma, Plizzari, Storari

DIFENSORI: Antonelli, Calabria, De Sciglio, Gomez, Paletta, Vangioni, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bertolacci, Honda, Kucka, Locatelli, Mati Fernandez, Pasalic, Poli

ATTACCANTI: Deulofeu, Cutrone, Lapadula, Ocampos.