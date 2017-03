Milan, a San Siro arriva il Genoa

AC Milan

Questa sera, scenderanno in campo Milan e Genoa per il secondo anticipo della 29° giornata di Serie A. I rossoneri avranno un unico obbiettivo: vincere. Dopo una grande partita allo Stadium, seppur persa e finita con grandi polemiche, gli uomini di Montella avranno una motivazione in più per proseguire lungo il tortuoso cammino che conduce in Europa. Per questo, sarà essenziale portare a casa i 3 punti, contro una squadra che all'andata andò in rete tre volte. La compagine di Montella dovrà, quindi, esprimere un bel calcio, giocare con astuzia, pazienza e intelligenza, cercando un possesso palla continuo e propositivo, soprattutto nel finale di partita. Inoltre, sarà opportuno controllare i nervi, per evitare spiacevoli conseguenze.

Come detto prima, il diavolo se la dovrà vedere con il Genoa, avversario non facile da affrontare. Il grifone non sta attraversando un bel periodo, con l'avvicendamento in panchina - Mandorlini il nuovo tecnico - che non sta portando, al momento, i frutti sperati. La sconfitta nel derby ha contribuito ad acuire il malumore della piazza, da qui la forte contestazione. Gli uomini di Mandorlini sono apparsi timorosi sabato scorso, lasciandosi sopraffare dai blucerchiati. All'andata, tuttavia, con Juric in panchina, i rossoblu con il Milan si scatenarono, riuscendo a calare un tris che portò grandissimo entusiasmo, ma da lì ad oggi molte cose sono cambiate. Sono stati venduti due perni dell'undici titolare: Pavoletti e Rincon. Uno segnava e l'altro, a centrocampo, era una macchina che non si fermava mai e che dava grande solidità sia in fase di contenimento che in fase d'attacco.

Passiamo ora alle probabili formazioni. Montella, tra infortuni e squalifiche, dovrà un attimo adattare l'undici titolare. Il tecnico campano userà come modulo sempre il 4-3-3 composto da: Donnarumma tra i pali, i due centrali saranno probabilmente Paletta e Zapata, vista l'assenza di Romagnoli per squalifica, a sinistra dovrebbe giocare Vangioni, preferito a Calabria, sulla destra De Sciglio. In mezzo al campo, a causa dell'espulsione di Sosa, in cabina di regia dovrebbe giocare Bertolacci, supportato da Kucka a destra e Pasalic a sinistra. Il tridente sarà composto da Ocampos a sinistra, al centro tornerà Gianluca Lapadula dopo 2 mesi, vista la squalifica di Bacca, e a destra giocherà Deulofeu.

Mandorlini dovrebbe proporre un 4-3-3, formato da: Lamanna in porta, i due centrali saranno Munoz e Gentiletti, a sinistra Diego Laxalt e a destra Armando Izzo. Per quanto riguarda il centrocampo, dovrebbero essere schierati Hiljemark, Cataldi e Ntcham. Al posto di Cataldi, come variante, ci potrebbe essere Cofie, con Rigoni a rilevare l'ex Palermo. Il trio d'attacco sarà composto da Lazovic a destra, al centro giocherà il solito "Cholito" Simeone e a sinistra una vecchia conoscenza, Taarabt.