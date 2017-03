Milan - Genoa in diretta, Serie A 2016/17 LIVE (20.45)

Google Plus

Buona giornata cari lettori di VAVEL ITALIA e benvenuti alla diretta di Milan - Genoa. Io sono Arianna Radice e vi racconterò live l'interessante match di San Siro. Restate con noi!

Dopo le mille polemiche di Juventus - Milan, la squadra di Vincenzo Montella torna in campo, questa sera ospiterà il Genoa di Mandorlini.

Fonte foto: acmilan.com

Milan che vorrà riscattare la pesante sconfitta dell'andata (3-0 in favore del Grifone ndr).

Infatti la gara di andata rappresenta il passivo più pesante per la squadra di Montella in questo torneo.

Fonte foto: ansa.it

Questa sera Montella dovrà rinuciare a tante pedine fondamentali: Romagnoli, Sosa e Bacca (squalificati), Montolivo, Bonaventura e Suso (infortunati). Si affiderà ad un tridente inedito ed obbligato, composto da Ocampos-Lapadula-Deulofeu.

Dall'altro canto, il Genoa viene dalla sconfitta nel Derby della Lanterna contro la Sampdoria e dalla pesante contestazione dei suoi tifosi. Mandorlini dovrà rinunciare a Burdisso, Perin e Veloso.

Sarà il signor Russo ad arbitrare la gara di questa sera

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Montella: "Sono certo che domani ci sarà in campo una squadra molto competitiva. Le assenze ci sono ma so di poter contare su un gruppo valido. Come ho già detto credo nei miei giocatori e cerco sempre di coinvolgere tutti".

Fonte foto: acmilan.com

Mandorlini: "Abbiamo davanti gare importanti, la metà contro le squadre migliori del torneo. Serve reagire per raccogliere risultati pure su campi complicati, facendoci forza dei progressi che ci sono stati. Io sono fiducioso anche se ci vorrebbe il tempo che non abbiamo".

Fonte foto: genoafc

I CONVOCATI

Milan

PORTIERI: Donnarumma, Plizzari, Storari

DIFENSORI: Antonelli, Calabria, De Sciglio, Gomez, Paletta, Vangioni, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bertolacci, Fernandez, Honda, Kucka, Locatelli, Pasalic, Poli

ATTACCANTI: Cutrone, Deulofeu, Lapadula, Ocampos.

Genoa

Fonte foto: acmilan.com

LE PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-3-3): Donnarumma; De Sciglio, Zapata, Paletta, Vangioni; Kucka, Locatelli, Mati Fernandez; Ocampos, Lapadula, Deulofeu. Allenatore: Montella.

Squalificati: Romagnoli, Sosa, Bacca

Indisponibili: Montolivo, Suso, Abate, Bonaventura

Genoa (4-3-3): Lamanna; Izzo, Munoz, Gentiletti, Laxalt; Rigoni, Cataldi, Hiljemark; Lazovic, Simeone, Taarabt. Allenatore: Mandorlini.

Squalificati: Burdisso

Indisponibili: Perin, Veloso, Ninkovic

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

Il Genoa ha vinto quattro degli ultimi cinque match di Serie A contro il Milan (una sconfitta nell’altra), dopo che aveva ottenuto due soli punti nei precedenti otto

A San Siro, il Milan ha perso soltanto uno degli ultimi 25 confronti con il Genoa nella massima serie (18 vittorie e 6 pareggi). I rossoneri sono inoltre andati a segno in tutte le ultime 16 sfide di campionato giocate in casa contro i liguri.

Gianluigi Donnarumma è il portiere che ha effettuato più parate in questa Serie A (111), nonché l'unico ad aver compiuto nove o più interventi positivi in due partite di questo campionato (contro Juventus e Lazio)

Fonte foto: acmilan.com

[statistiche Opta e acmilan.com]