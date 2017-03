Milan, stai attento: sulle tracce di Suso c'è l'Atletico Madrid

Questa sera il Milan sarà impegnato contro il Genoa: una gara da non fallire per i rossoneri, un incrocio decisivo nella rincorsa all'Europa League.

Non sarà della partita uno dei giocatori chiave di Vincenzo Montella, ovvero Suso. L'attaccante rossonero è ancora fermo ai box a causa dell’infortunio al flessore della coscia destra rimediato contro il Chievo.

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina ha fatto tremare i tifosi del Diavolo: secondo la Rosea, l'Atletico Madrid avrebbe messo gli occhi proprio su Suso. Oltre ai Colchoneros, ci sarebbero anche Juventus e Tottenham, ma la squadra allenata da Simeone è quella che ha espresso più interesse per l'ex attaccante del Liverpool.

Va detto che nessuna delle squadre citate prima ha iniziato una vera trattativa con la dirigenza del Milan, ma la buonissima stagione di Suso ha già ingolosito parecchi allenatori. Ma in questo momento, i vertici di via Aldo Rossi stanno pensando solo alla trattativa per il closing, quindi eventuali rinnovi di contratto o comunque possibili cessioni, verranno prese in considerazione dopo, si spera, il passaggio di consegne da Fininvest alla cordata cinese.

Suso ha il contratto in scadenza nel 2019: dopo il closing, molto probabilmente, la nuova dirigenza incontrerà l'agente del giocatore per discutere del rinnovo. L'attaccante rossonero, sotto la guida di Montella, è diventato una delle pedine chiave di questo nuovo Milan e difficilmente verrà fatto scappare.