Serie A, il Milan ha la meglio sul Genoa: le parole dei protagonisti

Nell'anticipo della 29ª giornata, il Milan batte il Genoa 1-0. La squadra di Vincenzo Montella conquista i tre punti grazie alla bella rete di Mati Fernandez.

Rossoneri che salgono a quota 53 punti in classifica, a -2 dall'Inter. Dall'altra parte, una prestazione molto timida per i rossoblu: gli uomini di Mandorlini hanno creato ben poco. Ma andiamo a sentire le parole dei protagonisti del match di San Siro.

Vincenzo Montella: "Se giochiamo così ci arriviamo in Europa League"

Un successo importante per i rossoneri: "Stiamo meglio, c'era serenità anche prima. Siamo in lotta piena per l'Europa, i ragazzi stanno giocando un grande campionato. Quando una vittoria arriva prima della sosta è sempre salutare. Una giornata perfetta".

Il Milan continua la sua marcia per l'Europa: "Dobbiamo fare il nostro dovere pensando alle nostre partite. Se giochiamo così arriveremo in Europa League a prescindere da quello che faranno le altre".

Match-winner Mati Fernandez al primo gol in rossonero: "Mati è il nostro giocatore che riesce a giocare meglio nello spazio, sono contento per la vittoria e per il ragazzo. E' una serata che si merita anche lui" E ancora: "Hanno fatto una grande azione, dopo l'infortunio abbiamo dovuto cambiare qualcosina anche sulle situazioni d'attacco. Avevamo il controllo della partita, ma non avevamo uno scorrimento di palla veloce. L'azione non l'avevamo preparata ed è merito dei ragazzi".

Mati Fernandez: "Ringrazio il mister"

Le parole del match winner: "Ringrazio Dio per aver giocato, sono contento per la vittoria. Adesso viene la sosta, dobbiamo continuare a lavorare per stare sempre meglio" una battuta su Montella: "Devo ringraziare il mister perché ha avuto fiducia in me".

Mandorlini: "Fatta la gara che avevamo preparato"

Il tecnico del Genoa così nel post partita: "Male per il risultato, abbiamo creato tante premesse per fare male al Milan, abbiamo cambiato modo di giocare nel secondo tempo ma non siamo riusciti a segnare".

Scorie del derby?: "No, non c’entra nulla, ormai il derby è passato. Ho preso una squadra da un 5-0 contro il Pescara, oggi siamo messi meglio di allora, però dobbiamo lavorare ancora tanto. Non riusciamo a finalizzare le occasioni create, dobbiamo essere più concentrati e cattivi in quello che facciamo".

