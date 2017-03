Milan, ennesimo infortunio a Bertolacci: domani gli accertamenti - getty images

Ieri sera il Milan ha vinto di misura contro il Genoa. Un successo molto importante in ottica Europa League: i rossoneri hanno scavalcato l'Atalanta, almeno per una notte, e si sono avvicinati all'Inter fermata dal Torino.

Tante le cose positive viste ieri a San Siro: considerando anche le numerose assenze (Suso, Bacca, Romagnoli, Sosa), quella di ieri sera è stata la vittoria del gruppo e certifica, ancora una volta, l'ottimo lavoro svolto da Montella.

Ma non era iniziata nel migliore dei modi la sfida contro il Genoa per il Milan, già perchè l'unica nota negativa è arrivata subito dopo il calcio d' inizio. Stiamo parlando dell'ennesimo infortunio per Andrea Bertolacci: dura solo un minuto la partita del centrocampista rossonero, il quale è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 2' del primo tempo a causa di un risentimento muscolare al quadricipite femorale della gamba destra. Al suo posto, dentro Manuel Locatelli.

Nella giornata di domani come riporta Premium Sport, Andrea Bertolacci si sottoporrà agli accertamenti per stabilire l’entità dell’infortunio. Da una prima valutazione, non sembrerebbe grave, ma saranno solo gli esami del caso a rivelarlo.

L'Infortunio lampo di Andrea Bertolacci e quindi di conseguenza la sostituzione, è stata la più rapida in questa Serie A, secondo quanto riferisce Opta. Un primato non proprio invidiabile, visto che per il centrocampista romano è il quinto guaio muscolare in due stagioni ed inoltre è già la seconda volta in cui a San Siro lascia il campo dopo un infortunio-lampo. In quel caso, la lesione alla coscia lo ha tenuto fuori dal gioco per un paio di mesi.

Sfortunatissimo Andrea Bertolacci, ma lo staff rossonero è ottimista: con la sosta imminente per le Nazionali, il Milan avrà tutto il tempo di recuperarlo. Incrociamo le dita