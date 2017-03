Milan, ben 13 giocatori in Nazionale: tutti i convocati

Il sito del Milan ha comunicato la lista dei 13 rossoneri impegnati con le rispettive Nazionali per amichevoli e qualificazioni a Russia 2018.

In questi giorni ben 7 giocatori vestiranno la maglia azzurra: Giampiero Ventura ha chiamato Mattia De Sciglio, Gianluigi Donnarumma e Alessio Romagnoli per l'impegno contro l'Albania in programma venerdì, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2018, e per l'amichevole contro l'Olanda di settimana prossima. Invece nelle giovanili azzurre troveremo: nell'under 21 Manuel Locatelli e Davide Calabria, mentre Alessandro Plizzari e Patrick Cutrone indosseranno la casacca dell’U19.

Gerard Deulofeu è stato chiamato dal ct della Spagna per la gara contro Israele (24 marzo) e per la partita amichevole contro la Francia. Juraj Kucka, con la sua Slovacchia, sfiderà il 26 marzo Malta.

I sudamericani impegnati sempre per le qualificazioni a Russia 2018 saranno solamente tre: Carlos Bacca, Cristian Zapata e Gustavo Gomez. I primi due vestiranno la maglia della Colombia per le partite importanti contro Bolivia (23 marzo) ed Ecuador (27 marzo), mentre Gomez con il suo Paraguay affronterà Ecuador (23 marzo) e Brasile (28 marzo). Anche Keisuke Honda è stato selezionato dal Giappone per i due impegni contro Emirati Arabi (23 marzo) e Tailandia (28 marzo).

Il loro rientro è previsto tra martedì e giovedì prossimo: i primi a ritornare a Milanello saranno gli italiani e Kucka. Mercoledì arriveranno Zapata, Bacca e Deulofeu. Giovedì, infine, sono attesi Gomez e Honda.