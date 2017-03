Milan, domani il ritorno a Milanello: il programma durante la sosta

Google Plus

Dopo la vittoria contro il Genoa per 1-0, Vincenzo Montella ha concesso ben 4 giorni di riposo ai propri ragazzi, complice anche la sosta della Nazionali. Il tecnico rossonero dovrà fare a meno di 13 giocatori, chiamati dalle rispettive rappresentative, nei prossimi giorni.

Domani il restante della rosa si ritroverà a Milanello per riprendere gli allenamenti. Il sito del Milan ha comunicato il programma per i prossimi giorni: domani ci sarà solo un allenamento pomeridiano, giovedì prevista una doppia seduta, invece singola seduta mattutina venerdì e sabato.

Montella lascerà poi domenica 26 e lunedì 27 marzo altri due giorni di riposo e martedì 28 incominceranno a rientrare i primi nazionali. Da giovedì 30 Montella riavrà tutta la rosa a disposizione per preparare al meglio la sfida contro il Pescara, impegno non da sottovalutare per la rincorsa all'Europa League.