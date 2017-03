Milan, rincorsa all'Europa League: l'analisi del calendario da qui a fine stagione

Milan e la rincorsa all'Europa League: l'analisi del calendario da qui a fine stagione - fonte:ansa.it

Il Milan ha un posto in Europa League da conquistare: per il momento, la classifica dice che i rossoneri sono fuori, ancora una volta, dall'Europa. Ma la stagione non è ancora finita e, siamo sicuri, che la squadra di Vincenzo Montella combatterà fino all'ultimo minuto per centrare l'obiettivo.

Attualmente il Milan è al settimo posto con 53 punti, a due punti dall'Europa League. Al sesto posto c'è la sorpresa Atalanta, a quota 55 insieme ai cugini neroazzurri. Al quarto posto la Lazio, a 57 punti, anche se qui gli scontri diretti favoriscono la formazione di Montella. Più distaccati Napoli a 63 punti e Roma a 65. Quattro squadre racchiuse in soli quattro punti ed attenzione a non sottovalutare la Fiorentina che dista solamente cinque lunghezze dal Diavolo.

Le prossime 9 partite saranno decisive per conquistare l'ultimo posto utile per la qualificazione alle coppe europee. Ecco perchè abbiamo provato ad analizzare le restanti giornate mettendo una stellina, o due stelline, per la partite contro squadre di seconda fascia ed invece tre stelline per i restanti incontri più difficili con Inter, Atalanta e Roma. I rossoneri avranno molte gare con squadre che militano in bassa classifica e, se si vuole arrivare in Europa, occorre vincerle tutte e sperare di fare bene poi con le squadre di prima fascia. Servirà arrivare ad almeno 70 punti, quindi bisogna fare 15 punti in 9 partite: 1,66 punti a gara. Missione fattibile.

PESCARA - MILAN 2 APRILE *

Sulla carta impegno abbordabile. Gli uomini di Zeman sono il fanalino di coda della Serie A, non sono ancora matematicamente retrocessi, ma poco ci manca. Sicuramente il Pescara giocherà per strappare almeno un punto, così da alimentare le speranze.

Vincenzo Montella però avrà solamente tre giorni per preparare la partita contro il Pescara con tutta la rosa a disposizione. Infatti il Milan ha ben 13 giocatori impegnati con le rispettive Nazionali e rientreranno tra martedì e giovedì prossimo. Magari il tecnico campano non schiererà i rossoneri impegnati oltreoceano, come Bacca, potrebbe far giocare nuovamente Lapadula, ex di giornata. Staremo a vedere.

MILAN - PALERMO 9 APRILE *

Stesso discorso fatto in precedenza: i rosanero sono terz'ultimi, anche loro verranno a San Siro per cercare almeno un pareggio, ma il Milan dovrà essere bravo a imporsi come hanno fatto le dirette concorrenti per l'Europa.

fonte: corriere

INTER- MILAN 15 APRILE ***

Molto probabilmente, qui il Milan si giocherà gran parte della qualificazione alla prossima Europa League. Sarà un vero e proprio spareggio contro i cugini neroazzurri perchè, visti i calendari delle due formazioni, è probabile un approdo al derby con lo stesso distacco (Sampdoria e Crotone per gli uomini di Pioli ndr). Montella riavrà Suso per la sfida contro l'Inter. Tre stelline.

MILAN - EMPOLI 23 APRILE *

Medesimo discorso fatto per Palermo e Pescara: i toscani sono, per il momento, salvi, ma verranno a Milano per strappare un punticino. Una stellina.

fonte: tuttosport

CROTONE - MILAN 30 APRILE *

Crotone penultimo e non stiamo a ripetere quanto detto in precedenza. Necessari tre punti.

MILAN- ROMA 7 MAGGIO ***

Partita delicatissima: molto probabilmente la Roma si giocherà il secondo posto contro il Napoli fino all'ultima giornata. All'andata si impose la squadra di Luciano Spalletti per uno a zero, ma i rossoneri disputarono una delle migliori gare in questa stagione. Impegno da tre stelle.

ATALANTA- MILAN 15 MAGGIO ***

Altro impegno da tre stelle: gli uomini di Gasperini sono la sorpresa più clamorosa di tutto il campionato ed ora hanno messo nel mirino la qualificazione alla prossima Europa League. Partita delicatissima per entrambe le squadre e, salvo ulteriori sorprese, al termine della gara, si potrà percepire chi prenderà parte alla prossima competizione europea.

MILAN- BOLOGNA 21 MAGGIO *

La vittoria dell'andata è stata sicuramente quella più combattuta per il Milan: in 9 contro 11, gli uomini di Montella riuscirono a primeggiare al Dall'Ara. Il Bologna, presumibilmente, non avrà nulla da chiedere a questa gara. I rossoneri forse sì.

ansa

CAGLIARI- MILAN 28 MAGGIO *

Non abbiamo la sfera di cristallo e non sappiamo se qui il Milan sarà ancora in lotta per l'Europa League, o se sarà già qualificato, o nel peggiore dei casi matematicamente fuori, ancora una volta. Una stellina.