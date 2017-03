Milan: stagione finita per Ignazio Abate

Source photo: lightinghome.net

Stagione finita per Ignazio Abate. Il terzino classe '86, attualmente in forza al Milan, dovrà stare lontano dai campi da calcio fino a fine campionato, curando così al meglio il trauma contuso all'occhio sinistro rimediato durante la sfida contro il Sassuolo, vinta per 0-1 dai rossoneri il 26 febbraio scorso. Conscio dell'importanza dell'infortunio, lo staff medico ha subito avviato le analisi di rito, confermando il costante e positivo recupero del difensore e confermando la data del suo ritorno, prevista durante il periodo estivo di preparazione alla stagione 2016/17.

Ecco, dunque, il comunicato ufficiale: "AC Milan comunica che Ignazio Abate, dopo diverse visite mediche e di controllo in Italia, si è recato anche a Miami per un consulto da uno specialista, in merito al trauma contusivo subito all'occhio sinistro nella partita contro il Sassuolo dello scorso 26 febbraio. La visita ha dato riscontri positivi e il recupero procede in modo costante. Le cure e le terapie del caso permetteranno ad Abate di ricominciare l'attività agonistica durante il periodo estivo di preparazione della stagione 2017/2018.".

Impiegato per ventisei volte da Vincenzo Montella, il terzino ex Empoli e Modena è stato spesso autore di ottime prestazioni, diventando ben presto un cardine anche della squadra rossonera guidata dal tecnico campano. A causa dello stop, Montella sicuramente utilizzerà Mattia De Sciglio a destra, dirottando Antonelli o Vangioni sull'out mancino. Un altro grattacapo, per il Diavolo, ancora in corsa per un posto in Europa League che consentirebbe ai rossoneri di riabbracciare un'Europa da troppo tempo mancata.