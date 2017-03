Milan, ripresa degli allenamenti: Montolivo in gruppo

fonte acmilan

Dopo i giorni di pausa concessi da Vicenzo Montella, il Milan è tornato ad allenarsi oggi a Milanello. Rosa ridotta per il tecnico rossonero visto che sono ben 13 i calciatori del Diavolo impegnati con le rispettive Nazionalie.

Buone notizie per il Milan e per Vincenzo Montella. Dopo parecchi mesi, Riccardo Montolivo è finalmente tornato in gruppo. Dopo il brutto infortunio (rottura del legamento crociato anteriore ndr) subito durante Italia-Spagna del 6 ottobre 2016, il capitano rossonero è tornato ad allenarsi a Milanello insieme alla squadra e continua dunque il percorso di recupero. Se da un lato il tecnico rossonero ha perso Abate per un problema all'occhio, ha ritrovato capitan Montolivo. Ma andiamo a leggere nel dettaglio il report dell'allenamento di oggi.

IL COMUNICATO UFFICIALE

Dopo la convincente vittoria con il Genoa e i 3 giorni di riposo, mercoledì è ripresa l'attività dei rossoneri a Milanello. Inizia, così, nonostante i 13 giocatori convocati dalle rispettive Nazionali, la preparazione in vista della trasferta di Pescara, in programma domenica 2 aprile. L'allenamento ha preso il via alle 15.20 sul rialzato: nello specifico, riscaldamento basato su una partitella con le mani (senza i portieri) e a seguire partitella a campo ridotto con i portieri e possesso palla. E poi partitella finale. Per quanto riguarda le condizioni di Riccardo Montolivo, da segnalare il suo lavoro insieme a compagni proseguendo nel percorso di recupero.