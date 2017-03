Milan, capitoli infortunati: Abate è solo l'ultimo di una lunga lista

In questi giorni di pausa per le Nazionali, a Milanello si fa il punto sui tanti infortunati, sul loro rientro, e nel caso su come sostituirli.

Ignazio Abate

Il terzino rossonero si è recato fino a Miami per una visita specialistica dopo la pallonata sull’occhio rimediata nel finale del match contro il Sassuolo. L'ematoma si sta riassorbendo e i danni non sono né gravi né permanenti, ma la stagione di Abate è già finita visto che il suo ritorno in campo è previsto in estate. Al suo posto potremmo rivedere Vangioni che potrebbe ritagliarsi sempre più spazio da qui sino a fine stagione. Anche Calabria, tornato a disposizione, potrebbe trovare qualche minuto.

Suso

Il fantasista spagnolo è sulla via del recupero. Anche nei giorni liberi concessi da Montella, Suso era a Milanello per allenarsi per recuperare il prima possibile dall'infortunio al flessore della coscia destra rimediato contro il Chievo. Molto probabilmente ritornerà disponibile per la gara contro il Palermo, o al massimo nel derby contro l'Inter. Montella, contro il Pescara, punterà nuovamente su Ocampos.

Jack Bonaventura

Anche Jack Bonaventura tornerà in campo non prima della prossima stagione: il centrocampista rossonero è ancora fermo ai box per un infortunio al tendine. Ma Deulofeu lo sta sostituendo egregiamente. Lo spagnolo, giunto al Milan in prestito secco dall'Everton fino al prossimo 30 giugno, è riuscito ben presto a conquistarsi sia un posto da titolare e soprattutto l'approvazione dei tifosi del diavolo ed infatti la dirigenza di via Aldo Rossi vuole tenerlo anche per la prossima stagione.

Riccardo Montolivo

Il calvario di Montolivo sta giungendo al termine: ieri pomeriggio, il capitano rossonero si è allenato per la prima volta in gruppo a Milanello dopo essere stato fuori a lungo per il grave infortunio al ginocchio riportato in Nazionale il 15 novembre. Può essere che il centrocampista azzurro giochi qualche minuto nelle partite restanti. Intanto Sosa, dopo un avvio così così, si sta dimostrando un buon regista.