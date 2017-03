Milan, Pier Silvio Berlusconi: "Le caparre versate dai cinesi? Valgono più di tutta l'Inter"

Pier Silvio Berlusconi, ilgiornale.it

"Lui è interista e mi sembra che in classifica non siano messi molto meglio di noi. E poi le caparre già versate per il Milan sono più del prezzo che è stato pagato l'Inter... La nuova caparra da 20 milioni già arrivata? Mi auguro ci credano sennò...". Pier Silvio Berlusconi risponde così a Paolo Bonolis nel corso della presentazione del nuovo accordo fra Mediaset e il conduttore televisivo, noto tifoso interista.

La questione closing con la SES di Yonghong Li continua ad attirare facili ironie e battute fin troppo semplici. La situazione è letteralmente quella che è, con le parti in causa che continuano a non offrire chiarezza e certezze praticamente a nessuno, chiudendosi a riccio fra silenzi e mezze verità che non fanno altro che aumentare nervosismo fra i tifosi e scetticismo fra gli addetti ai lavori. Unica considerazione possibile sulle parole di Pier Silvio Berlusconi il fatto che le parole pronunciate non siano proprio corrette: Suning ha pagato tutta l'Inter circa 270 milioni di euro, mentre ai 220 versati fino a questo momento Yonghong Li ne dovrà aggiungere altri 100 per concludere l'affare con Fininvest. Senza scordare i debiti, pari a 220 milioni di euro e i 350 milioni di euro in tre anni promessi dai cinesi per rilanciare il club rossonero da ogni punto di vista.

Intanto prosegue l'attesa quali saranno le prossime mosse dentro questa storia. SES potrebbe versare gli 80 milioni di euro mancanti per la terza caparra da 100 nei prossimi giorni e allora si arriverebbe alla firma di un nuovo contratto vincolante con Fininvest, visto che il precedente è scaduto il 3 marzo. Se invece questa cifra non dovesse arrivare, il motivo potrebbe essere legato al fatto che SES voglia provare a versare tutta la somma rimanente per il closing in un'unica soluzione intorno al 7 aprile. Ultimatum da parte di Fininvest non sembrano essercene, gli advisor continuano a dirsi ottimisti, l'affare quindi in qualche modo sembra andare avanti. Anche perché Fininvest vuole vendere il Milan. Una delle poche certezze all'interno di questo rompicapo tutto a tinte rossonere.