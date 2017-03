Milan, il punto dei nazionali: si ferma Gomez

Gustavo Gomez - https://twitter.com/Albirroja

Mentre il Milan, in versione decimata, si sta allenando a Milanello, arrivano brutte notizie dai rossoneri impegnati con le rispettive nazionali.

Gustavo Gomez si è fermato durante un allenamento con il Paraguay. Per il centrale di difesa sembra una lesione muscolare alla coscia sinistra e verrà valutato nei prossimi giorni dallo staff medico del Milan. Come ricorda Tuttosport in edicola questa mattina, in questa stagione, da ogni sosta per gli impegni della Nazionali, qualche rossonero è tornato infortunato: Mati Fernandez a settembre, Montolivo a ottobre (l'infortunio più grave ndr) e Romagnoli a novembre.

Ma guardiamo anche gli altri nazionali: Honda, impegnato con il suo Giappone, è entrato in campo a metà del secondo tempo nella gara contro gli Emirati Arabi. Invece nella partita vinta dalla Colombia per 1-0 contro la Bolivia, Zapata ha giocato per tutti i 90 minuti, mentre Carlos Bacca è uscito al 75esimo. Gli azzurrini Locatelli e Calabria hanno giocato entrambi nella gara contro la Polonia, come Gabbia, Cutrone e Llamas con l'under 19.

Questa sera Mattia De Sciglio dovrebbe partire dal primo minuto nella gara contro l'Albania valida per le qualificazioni ai mondiali del 2018. Panchina per Donnarumma e Romagnoli.