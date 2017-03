Milan, Lapadula crede nell'Europa League: "Abbiamo tutti i mezzi per qualificarci"

Gianluca Lapadula, attaccante ex Pescara ora in forza al Milan. Fonte foto: Getty Images Europe.

A questo giro, Gianluca è rimasto fuori dalle porte di Coverciano. Il sogno di vestire la maglia della Nazionale, dopo l'apparizione in divisa Azzurra dello scorso ottobre, resta nel personalissimo comodino di Sir William, personaggio tutto da scoprire che nel giro di due anni è passato dalla Lega Pro alla maglia del Milan.

Per molti, il salto potrebbe rappresentare già il coronamento di una carriera difficile, sempre in slalom tra avversità e sfortune varie. Lapadula però, è un combattente nato, ambizioso e orgoglioso. Il suo attaccamento alla maglia del Milan, lo ha reso fin da subito uno dei beniamini del pubblico di San Siro, in questo periodo poco abituato a vedere il numero nove in campo. Complice la squalifica di Bacca, nell'ultimo turno con il Genoa, Lapa-Gol come lo chiamavano a Pescara, è tornato in campo dal 1' minuto, risultando decisivo per il successo del Milan.

Ora, con tanti rossoneri in giro per il mondo ad onorare la maglia del proprio Paese, c'è Lapa a scandire i ritmi degli allenamenti a Milanello. Rimasto ad allenarsi con il gruppo dei superstiti, Gianluca ha parlato ai microfoni di PremiumSport, lanciando la sfida alle dirette concorrenti per l'Europa.

"Al Milan sto crescendo molto dal punto di vista umano e anche dal punto di vista tattico e tecnico sto facendo dei lavori specifici per migliorare" esordisce Lapadula, concentrato sul difficile finale di stagione che attende il suo Milan.

In questo periodo, Montella ha impiegato con il contagocce l'ex Teramo, che nonostante tutto attribuisce un giudizio più che positivo nei confronti dell'allenatore campano: "Il mister ha dimostrato di essere molto bravo nel leggere le partite e nello schierare la migliore formazione: tanto di cappello a lui".

La battaglia per rientrare in Europa League, vede il Milan impegnato con Lazio, Inter, Atalanta e Fiorentina. Di queste cinque, solo due potranno accedere alla competizione continentale, ma per Lapadula il Milan ha tutte le carte in regola "Ho una grande voglia di qualificarmi per l’Europa League perché secondo me abbiamo tutti i mezzi per farlo. Poi segnare in Europa sarebbe una soddisfazione enorme".

In chiusura, Lapa scherza su un possibile gol in rovesciata, (dopo che il prima con il Milan e in Serie A è arrivato di tacco): "Segnare in rovesciata? L’ho provata questa emozione. E’ bellissimo segnare, farlo in rovesciata dà ancora più valore al gol. A Palermo l’ho fatto di tacco, è stato il mio primo in Serie A, è stato molto emozionante e sono molto legato a quella rete: spero di farne molti altri".