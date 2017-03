Milan, continua il lavoro a Milanello - https://twitter.com/acmilan

In casa Milan continua a tenere banco il closing, ma a Milanello la squadra rossonera continua a lavorare provando a lasciare fuori dal campo le voci sulla cessione.

Il Milan è alle prese con la rincorsa in Europa League: dopo la pausa per la Nazionali, i rossoneri scenderanno in campo domenica prossima sul campo del Pescara. Una gara da non fallire.

In questi giorni, Vincenzo Montella deve fare a meno di 13 giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Allenamento solo mattutino a Milanello iniziato prima con un riscaldamento atletico, poi 1 contro 1 con tiri in porta ed infine una partitella a campo ridotto. Il Milan tornerà ad allenarsi anche domani.

IL COMUNICATO UFFICIALE

A Milanello, i ragazzi di Mister Montella si sono ritrovati questa mattina per svolgere l'unica sessione della giornata, la penultima della settimana prima di due giorni di riposo, vista la sosta del campionato. I rossoneri hanno lavorato sul campo rialzato per svolgere un riscaldamento atletico con corsa a diverse andature. La squadra ha poi eseguito degli esercizi sul possesso palla. La seduta è proseguita con un'esercitazione sull'1 contro 1 con tiri in porta prima di terminare con una partitella su campo ridotto. Appuntamento a sabato mattina, per un'altra sessione di allenamento mattutino.

[fonte: acmilan.com]