Milan, contro il Pescara out sia Suso che Bertolacci

Milan, contro il Pescara out sia Suso e Bertolacci - fonte foto: CalcioWeb

Continua la preparazione a Milanello per la gara contro il Pescara di domenica prossima. Una partita da non sbagliare per gli uomini di Vincenzo Montella. I rossoneri, al momento, distano solo due punti dal sesto posto, ultimo utile per qualificarsi alla prossima edizione di Europa League. Contro gli abruzzesi, ultimi in classifica, obiettivo tre punti per accorciare su Atalanta ed Inter.

Vincenzo Montella, vista la pausa delle Nazionali, riavrà la rosa al completo solamente nella giornata di giovedì prossimo. Come se non bastasse, il tecnico del Milan deve vedersela con un'altra tegola, anzi doppia: come scrive La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, all’Adriatico dovrà fare a meno di Suso e Andrea Bertolacci. Lo spagnolo, fermo ai box per la lesione al bicipite femorale della coscia destra rimediata contro il Chievo Verona, sta continuando ad allenarsi a parte. Anche nei giorni liberi si è presentato a Milanello, per accorciare i tempi di recupero. Ovviamente lo staff medico non lo vuole rischiare, magari lo vedremo in campo contro il Palermo il 9 aprile o addirittura nel derby contro l'Inter, in cui il Milan, si presume, si giocherà gran parte del proprio destino.

Brutte notizie anche per Andrea Bertolacci: dopo l'infortunio lampo contro il Genoa di sabato scorso (la sua sostituzione, dopo nemmeno di due minuti di gioco, è stata la più rapida della stagione in Serie A ndr), sta lavorando a parte. Sicuramente, come riporta sempre la rosea, contro il Pescara non sarà convocato, ma dovrebbe ritornare disponibile contro i rosanero.

Montella, ancora una volta, dovrà essere bravo a reinventarsi la formazione.