COMUNICATO UFFICIALE: Milan, conclusa la raccolta dei fondi: closing il 14 aprile

Silvio Berlusconi e Yonghong Li, calcionow.it

Yonghong Li ha concluso la raccolta dei fondi necessari ad arrivare al closing con Fininvest. L'imprenditore cinese, così, si avvia ad arrivare alla data del 14 aprile per sancire in maniera ufficiale lo storico passaggio di consegne del Milan da Silvio Berlusconi alla Rossoneri Sport Investment Lux, società creata negli scorsi mesi in Lussemburgo dallo stesso Yonghong Li.

Questo il comunicato ufficiale che da l'appuntamento con la storia: "25 marzo – Con riferimento all’accordo firmato con Fininvest S.p.A., che prevede per venerdì 14 aprile la data del closing relativo alla compravendita della partecipazione detenuta dalla stessa Fininvest nell’AC Milan, Rossoneri Sport Investment Lux annuncia che sono stati perfezionati gli accordi per la messa a disposizione di tutti i fondi necessari a finalizzare l’acquisizione. A seguito di una approfondita analisi è stata definita una nuova struttura, completamente esterna alla Cina, al fine di portare a termine la transazione. La nuova entità che ha formalmente preso il posto di SES nell’operazione è la Rossoneri Sport Investment Lux, controllata da Yonghong Li."

Decisivo in questo senso potrebbe essere stato il fondo americano Elliott che avrebbe garantito a Yonghong Li i milioni mancanti per completare l'acquisto del Milan da Fininvest. Dopo tanti silenzi e mezze voci, ecco il comunicato ufficiale che si attendeva. Il Milan è pronto a voltare pagina dopo 31 anni di gestione di Silvio Berlusconi.