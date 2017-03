Milan, Suso: "Bello giocare contro l'Inter alle 12.30". Obiettivo essere al top per il derby

Suso, zimbio.com

Suso stava vivendo una stagione su livelli molto buoni prima che un problema muscolare al bicipite femorale costringesse lo spagnolo a fermarsi. Montella ha puntato con decisione su di lui fin da subito, ripagato da prestazioni, gol e assist da parte dell'ex Liverpool, fino a qualche mese fa una sorta di oggetto misterioso a Milanello e ora addirittura uomo mercato internazionale, con l'Atletico Madrid ultimo club ad iscriversi al registro delle società interessate al classe '93.

La priorità di Suso, ribadita in più di un'occasione anche dal padre-agente, è quella di restare al Milan e di rinnovare il contratto con i rossoneri. Con la situazione societaria che sembra essersi sbloccata, la questione legata al prolungamento dello spagnolo dovrà essere una delle priorità della futura nuova dirigenza. Intanto Suso ha parlato ai microfoni di Radio Marca, alternando presente e futuro all'interno dell'intervista con la radio spagnola: "Ho un contratto con il Milan, ma non posso negare che tornare a casa mi evoca sempre belle sensazioni. Dal punto di vista tattico sono migliorato molto e dico grazie a Montella che con la sua idea di calcio mi ha fatto crescere. Abbiamo tutte le carte in regola per diventare nuovamente grandi. Siamo felici perché i progressi della squadra sono evidenti e tutto va per il verso giusto. Derby? Sarà una partita speciale, anche per il fatto che giocheremo alle 12.30: sono sicuro che sarà bello scendere in campo a quell’ora."

A proposito della sfida contro l'Inter, è proprio in quella gara che Montella spera di riavere Suso a completa disposizione. Lo spagnolo, come detto, è fermo dalla gara contro il Chievo per un problema muscolare. Il recupero frettoloso tentato per la gara contro la Juventus ha portato ad una ricaduta che ha allungato i tempi per il ritorno in campo. Ora quindi si procede con cautela. Difficile vederlo in campo contro il Pescara alla ripresa del campionato, più semplice immaginare Suso di nuovo in campo, magari partendo dalla panchina, contro il Palermo per poi ritornare dal primo minuto nel derby contro l'Inter di Pioli. Un piano che a Milanello cercheranno di portare a termine nel migliore dei modi, per restituire al Milan e a Montella uno dei giocatori più importanti di questa stagione nella gara più sentita dell'anno.