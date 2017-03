Milan, ombre sul futuro di De Sciglio - getty images

Oltre al closing, in casa Milan tiene banco anche la situazioni rinnovi. Oggi vogliamo parlare di Mattia De Sciglio: il futuro del terzino rossonero potrebbe essere lontano da Milano. Infatti, al contrario di Gigio Donnarumma, l'azzurro non esclude a priori di continuare la sua carriera altrove.

Sebbene sembra una delle priorità della proprietà cinese, Mattia De Sciglio, da quanto si apprende, vuole cambiare aria. Il terzino classe 92' non vuole rinnovare, almeno secondo quanto ha pubblicato il quotidiano Leggo quest'oggi, e aspetta una chiamata da parte della Juventus di Allegri o dal Bayern Monaco di Carlo Ancelotti. In agguato anche il Napoli di Sarri. Mattia De Sciglio è legato al Milan fino al 2018, ma a giugno potrebbe lasciare Milano. E nel caso, per evitare di perderlo tra un anno e mezzo a costo zero, la dirigenza di via Aldo Rossi potrebbe cederlo già quest'estate.

Tanto potrebbe influire in che mani finirà il Milan e, di conseguenza, quale sarà il progetto sportivo. Quindi, per il momento Mattia De Sciglio non rinnova, lo farà dopo metà aprile?