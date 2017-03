Milan, ad un passo da Kolasinac

In casa Milan, oltre alla questione closing, si pensa anche al mercato. Una volta avvenuto il passaggio di consegne, il 14 Aprile, Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli proverranno a portare a termine tutte le trattative che hanno avviato negli ultimi mesi e rimaste in stand by.

Tra i primi obiettivi della nuova dirigenza rossonera c'è Sead Kolasinac, difensore dello Schalke 04. Il giocatore classe 93 è in scadenza di contratto e quindi arriverebbe a costo zero. Come ha riportato Premium Sport nelle scorse ore, dopo il closing del 14 aprile la trattativa potrebbe accelerare in maniera decisa perchè, già da ora, Kolasinac sarebbe libero di legarsi con qualunque club.

Anche la Juventus aveva messo gli occhi sul bosniaco, ma Fassone e Mirabelli hanno bruciato la concorrenza bianconera. Kolasinac nasce come terzino sinistro, ma all'occorrenza può ricoprire anche altri ruoli in difesa, da centrale o da laterale di destra. Ma non è finita qui: con lo Schalke 04, il giovane bosniaco ha giocato anche in mediana. Ecco perchè Sead Kolasinac continua a essere uno dei profili più seguiti in Europa.

Che sia lui il primo acquisto della nuova dirigenza rossonera?