Milan, le ultime da Milanello: i primi rientri dei nazionali

Il Milan ha incominciato a preparare la partita di domenica pomeriggio contro il Pescara. I rossoneri sono chiamati a un tour de force per conquistare il sesto posto, ultimo utile per qualificarsi alla prossima Europa League.

A Milanello sono rientrati i primi giocatori impegnati con le rispettive nazionali, ovvero Kucka, Locatelli e Calabria.

Allenamento diviso in due parti: prima un riscaldamento in palestra e poi sul campo.

Domani sono previsti il rientro degli azzurri De Sciglio, Donnarumma e Romagnoli, mentre Zapata, Bacca e Honda arriveranno a Milano giovedì. Andiamo a leggere il comunicato ufficiale apparso sul sito del Milan.

IL COMUNICATO UFFICIALE

È iniziata questa mattina, a Milanello, la settimana che porterà i rossoneri alla trasferta di Pescara, in programma domenica 2 aprile. Agli ordini di Mister Montella sono rientrati i primi rossoneri impegnati con le nazionali. È il caso di Kucka (che ha svolto un lavoro personalizzato), Calabria e Locatelli (per loro lavoro in palestra).

Il resto del gruppo a disposizione del tecnico ha prima effettuato un riscaldamento in palestra per poi svolgere sul campo rialzato esercizi di corsa, andature e allunghi. La seconda fase dell'allenamento, terminata con una partitella finale a campo ridotto, ha visto i rossoneri concentrarsi sul possesso palla e sul pressing. Per mercoledì è prevista una doppia seduta: quella mattutina inizierà alle 11:00, mentre la seconda è in programma per le 14:30.

Da segnalare i rientri previsti per la giornata di domani degli azzurri De Sciglio, Donnarumma e Romagnoli, mentre Zapata, Bacca e Honda si aggregheranno con i compagni a partire da giovedì.