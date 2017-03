Milan, verso il Pescara: ballottaggio tra Bacca e Lapadula

Milan, verso il Pescara: ballotaggio tra Bacca e Lapadula - goal.com

Dopo la pausa per le Nazionali, la Serie A torna in campo. Il Milan sarà impegnato domenica pomeriggio sul campo del Pescara. Sulla carta un impegno abbordabile per i rossoneri, ma guai a sottovalutare la squadra di Zeman che si gioca le ultime speranze per non retrocedere.

Il Milan, dal canto suo, è in piena lotta per un posto in Europa League: gli uomini di Montella al momento distano solamente due punti dall'ultimo posto utile per qualificarsi alla competizione europea in questo momento occupato dalla sorprendente Atalanta. Da domenica fino al termine della stagione, saranno nove finali per il Milan. Nove gare da non fallire, il Diavolo manca da troppo tempo in Europa.

I DUBBI DI VINCENZO MONTELLA

In questi giorni Vincenzo Montella ha lavorato con la rosa ridotta per via degli impegni delle varie Nazionali. Erano ben 13 i giocatori rossoneri impegnati in giro per il mondo. Ad oggi tutti sono rientrati a Milanello, anche se il tecnico del Milan avrà solamente domani e sabato mattina per preparare la sfida contro il Pescara.

Capitolo infermeria: Suso non è ancora al top della condizione e si cercherà di averlo per il derby contro l'Inter. Prosegue il recupero di Riccardo Montolivo: quest'oggi, come scrive il sito ufficiale del club di Via Aldo Rossi, il capitano rossonero ha svolto tutto il lavoro con il gruppo fatta eccezione per la partitella conclusiva. Saranno sicuramente assenti Bertolacci, Abate e Bonaventura.

Tra i pali troveremo Gigio Donnarumma reduce dall'esordio dal primo minuto con la Nazionale, coppia centrale composta da Paletta- Romagnoli, sulle fasce Vangioni e De Sciglio.

Sosa, rientrato dalla squalifica, agirà come regista e sarà affiancato da Kucka e Mati Fernandez, reduce dall'ottima prova contro il Genoa. Gerard Deulofeu e Lucas Ocampos saranno gli esterni d'attacco, invece ballottaggio per il ruolo di centravanti nel tridente offensivo rossonero tra Bacca e Lapadula. Nonostante il viaggio oltreoceano, il colombiano è in vantaggio per una maglia da titolare. Ancora panchina per l'attaccante italiano?

Milan (4-3-3): Donnarumma, De Sciglio, Zapata, Paletta, Romagnoli, Kucka, Josè Sosa, Fernandez, Ocampos, Bacca, Deulofeu. Allenatore: Montella