Pescara-Milan, Montella si affida ad un centrocampo inedito per cercare punti europei

Vincenzo Montella, pianetamilan.it

Riparte il campionato, ricomincia la rincorsa all'Europa della prossima stagione per il Milan di Vincenzo Montella. Closing o non closing, l'obiettivo dei rossoneri non può che essere il ritorno nelle coppe, dopo che per tre stagioni si è rimasti a guardare gli altri. La prima tappa dell'ultima parte di stagione è Pescara, contro una squadra in una situazione di classifica disperata, ma che contro il Milan avrà motivazioni extra. Montella è pronto ad affidarsi ad un trio di centrocampo mai visto nel corso di questo campionato.

All'andata decise Bonaventura, uno degli assenti su cui Montella non potrà fare affidamento in questa parte finale di stagione. Da quella gara non è cambiato moltissimo tanto in casa rossonera, quanto sulla sponda biancoazzurra. Il Milan lotta per un posto in Europa, il Pescara continua a rimanere nei bassifondi della classifica, con la matematica come unica alleata in una corsa alla salvezza che sembra ormai impossibile. Montella però non può curarsi di queste situazioni perchè le altre pretendenti europee non sembrano avere intenzione di fermarsi sul più bello. La Lazio ha vinto anche in casa del Sassuolo e allora serve una risposta rossonera, un segnale da mandare alla squadra di Inzaghi, ma anche all'Atalanta e all'Inter di Pioli.

All'andata decise una punizione di Bonaventura, acmilan.com

A livello di formazione la novità più interessante riguarda il centrocampo. Per la prima volta in stagione Montella si affiderà in mezzo a Sosa, Pasalic e Mati Fernandez. Tutti e tre hanno potuto lavorare con tutta calma agli ordini del tecnico nella pausa per le Nazionali e forse anche per questo vengono preferiti ai vari Locatelli e Kucka, rientrati dalle rispettive convocazioni. Un trio che almeno sulla carta deve garantire filtro nel momento in cui il Pescara dovesse provare a ripartire, ma soprattutto qualità nelle giocate e velocità di pensiero per non ingarbugliare e rallentare la manovra milanista. Per il resto non ci sono grosse sorprese, anche perchè al momento i giocatori a disposizione sono contati, soprattutto in certe zone del campo, come ad esempio in quelle dei terzini e degli esterni offensivi.

Davanti a Donnarumma, quindi, ci saranno Vangioni e De Sciglio sulle corsie, con Paletta e Romagnoli di nuovo al centro. I due non giocavano insieme dalla vittoriosa trasferta di Bologna. In attacco Ocampos e Deulofeu sono scelte obbligate, mentre il ballottaggio per il ruolo di attaccante centrale premia Bacca e non Lapadula. Il grande ex di questa sfida partirà quindi dalla panchina, con il colombiano che spera di continuare a mantenere il proprio feeling con il gol, interrotto dopo Juventus-Milan per squalifica. Con la rete ai bianconeri, però, Bacca era a quota 3 gol nelle ultime 4 partite giocate con la maglia del Milan. Servono anche questi numeri offensivi per poter continuare a credere all'Europa a Milanello.

Probabili formazioni

PESCARA (4-3-3): Bizzarri; Zampano, Campagnaro, Bovo, Biraghi; Verre, Muntari, Memushaj; Benali, Caprari, Cerri. ALL: Zeman

MILAN (4-3-3): Donnarumma; De Sciglio, Paletta, Romagnoli, Vangioni; Pasalic, Sosa, Mati Fernandez; Ocampos, Deulofeu,Bacca. ALL: Montella