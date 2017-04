Pescara - Milan in diretta, LIVE Serie A 2016/17 (15:00)

Una buona mattinata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Pescara-Milan, match valido per la 30esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2016-2017, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 15:00 - verrà fischiato dall'arbitro Mazzoleni.

Diretta Pescara-Milan

I calciatori del Pescara esultano per uno dei gol segnati al Genoa. | ansa.it

QUI PESCARA

Lo straripante 5-0 rifilato al Genoa che illuse i tifosi biancazzurri, il giorno dell'arrivo di Zeman, che qualcosa stava cambiando è rimasto un exploit senza alcun seguito nè tattico nè tecnico. Per continuare a far sopravvivere il sogno salvezza bisognerà subito vincere: oggi non sarà facile.

La permanenza in Serie A degli odierni padroni di casa passa anche però da sfide di livello come queste. Sono rimaste nove finali: quantomeno serviranno per salvare la faccia e magari costruire una base che qualcuno possa sfruttare durante la prossima stagione, sotto un'altra presidenza.

L'attuale patròn Sebastiani, che si è anche espresso sulla gara di oggi definendola uno spettacolo, di recente si è anche mosso verso la Cina in cerca di nuovi possibili soci per vendere il club. In questa stagione è arrivato il definitivo ormai distacco dell'ambiente dalla figura dell'attuale presidente.

Il probabile 11 scelto da Zeman. | VAVEL.com via footballuser.com

Zeman dovrebbe puntare su un 4-3-3. In avanti, è rientrato Caprari già in settimana e sarà proprio lui a completare il trio con Benali e Cerri. Andando a ritroso, troviamo Verre, Memushaj e Muntari in mediana. Più dietro, davanti al portiere Bizzarri, spazio a Zampano, Campagnaro, Bovo e Biraghi.

Live Pescara-Milan

Mati Fernandez festeggia il suo primo gol in rossonero, segnato due settimane fa al Genoa. | corrieredellosport.it

QUI MILAN

I rossoneri, per continuare la propria caccia all'Europa League, non possono muovere il piede dall'acceleratore e - di conseguenza - perdere punti nella disputa di oggi. Come detto da Montella in conferenza stampa, ci vorrà umiltà nell'affrontare anche questo avversario.

Questa è certamente la partita del grande ex Lapadula, che ha promesso di non esultare in caso di gol. Curioso che anche il Diavolo, esattamente come i propri avversari, sia in cerca di una nuova proprietà: qui però il club è più grande ed il discorso è molto più complicato...

Tanti gli indisponibili per il tecnico dei milanesi, a partire dai lungodegenti Bonaventura (rottura del crociato per lui) e Abate (delicata difficoltà all'occhio in questo caso), oltre a Suso, alle prese con un fastidioso problema fisico nelle ultime settimane. Tre mancanze pesanti.

Montella dovrebbe puntare su un 4-3-3. Intoccabile Donnarumma fra i pali. Terzini De Sciglio e Vangioni con Paletta e Romagnoli in mezzo. Centrocampo inedito, come anticipato, con Kucka, Sosa e Mati Fernandez. In avanti, Ocampos e Deulofeu in supporto alla prima punta Bacca.

Diretta live Pescara-Milan

La risposta di Montella (4-3-3). | VAVEL.com via footballuser.com

CURIOSITA'

Vi abbiamo già detto della partita speciale di Lapadula, ma lo stesso Muntari, che sembrava indisponibile una settimana fa, ha recuperato per poter giocarsi la sua possibilità da ex. E molto probabilmente l'africano giocherà, a differenza dell'italo-peruviano, che sembra muoversi verso la panchina.