Verso Pescara - Milan, le ultime: ancora fiducia ad Ocampos

Tra poche ore il Milan scende in campo contro il Pescara. Fondamentale partita per i rossoneri: l'obiettivo della squadra allenata da Vincenzo Montella è l'Europa League.

Milan a quota 53 punti, a sole due lunghezze dal sesto posto, ultimo utile per qualificarsi alla competizione europea, dunque alla portata. Il tecnico campano dovrà vedersela con parecchie assenze: infatti dovrà rinunciare ad Ignazio Abate, fermo fino al termine della stagione per il problema all’occhio, Bertolacci, Suso e i lungodegenti Giacomo Bonaventura e Riccardo Montolivo.

Non dovrebbero esserci grosse sorprese nella formazione rossonera. In porta Gigio Donnarumma, al centro della difesa Romagnoli e Paletta, sulle fasce Vangioni e De Sciglio. A centrocampo conferme per Sosa in cabina di regia, ma soprattutto per Mati Fernandez che, dopo l'ottima prova con il Genoa, ritrova la maglia da titolare. A completare la mediana Mario Pasalic, il quale ha vinto il ballottaggio con Kucka. Questi tre giocatori non hanno mai giocato assieme, quindi ci aspetta un centrocampo inedito.

A guidare il tridente del Milan sarà Carlos Bacca al rientro dalla squalifica. Nonostante quella con il Pescara sia una partita davvero speciale per Gianluca Lapadula, l'ex Siviglia partirà titolare malgrado sia tornato ad allenarsi a Milanello soltanto venerdì, dopo il lungo viaggio di rientro dal Sud America. Ad affiancare il colombiano ci saranno Ocampos e Deulofeu. Menzione speciale per l'ex Genoa in cui Vincenzo Montella nutre fiducia. Fiducia ricambiata? Eh sì perchè Ocampos, per il momento, sta sostituendo egregiamente Suso.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; De Sciglio, Paletta, Romagnoli, Vangioni; Kucka, Sosa, Fernandez; Ocampos, Deulofeu, Bacca. ALLENATORE: Montella.

Indisponibili: Bertolacci, Suso, Montolivo, Bonaventura, Abate

Squalificati: -

I CONVOCATI

Portieri: Donnarumma, Storari, Plizzari

Difensori: Antonelli, Calabria, De Sciglio, Gomez, Paletta, Romagnoli, Vangioni, Zapata

Centrocampisti: Mati Fernandez, Honda, Kucka, Locatelli, Pasalic, Poli, Sosa

Attaccanti: Bacca, Deulofeu, Lapadula, Ocampos