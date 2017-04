Serie A, le formazioni ufficiali di Pescara - Milan

Alle 15.00 il Milan andrà in scena sul campo del Pescara, match valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Zeman, reduce da quattro sconfitte consecutive è il fanalino di coda. Dall'altra parte i rossoneri di Vincenzo Montella sono in piena rincorsa per un posto in Europa League. Andiamo a vedere le formazioni ufficiali e qui potete seguire la diretta della partita dallo Stadio Adriatico:

Pescara: Fiorillo; Zampano, Bovo, Campagnaro, Biraghi; Memushaj, Coulibaly, Muntari; Benali, Bahebeck, Caprari

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Paletta, Romagnoli, Vangioni; Fernández, Sosa, Pašalić; Deulofeu, Bacca, Ocampos