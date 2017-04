Milan, per Suso si tenta il recupero dal primo minuto già contro il Palermo

Suso, pianetamilan.it

Suso e Bonaventura sono spesso stati indicati come i giocatori più importanti del Milan di Montella. Soprattutto per le loro caratteristiche tecniche e perché nella rosa rossonera non ci sono giocatori in grado di sostituirli nel momento in cui dovessero essere assenti. La dimostrazione pratica è arrivata nel corso di queste settimane. I risultati sono anche arrivati, ma la sensazione di un' involuzione della manovra è stata evidente.

Ultimo episodio da questo punto di vista la trasferta di Pescara, dove il Milan sperava di conquistare tre punti importanti per l'Europa. È arrivato invece un pareggio che sa quasi come una sconfitta vista la differenza di classifica fra le due squadre. Il Milan, però, ha giocato forse la peggiore partita della propria stagione e non è riuscito a portare via il risultato. Anche Montella nel post partita ha evidenziato come la catena di destra senza Suso e Abate sia diversa rispetto a quella di inizio stagione. I due avevano trovato un'ottima intesa nelle due fasi di gioco e avevano permesso al Milan di trovare una fonte di gioco da sfruttare per provare ad aprire le difese avversarie.

Suso però è fermo dalla gara contro il Chievo e il Milan ha risentito della mancanza dello spagnolo, unico giocatore con determinate caratteristiche nella rosa di Montella. L'obiettivo era riavere lo spagnolo pienamente in forma per il derby contro l'Inter, ma ora la situazione impone di forzare un minimo la situazione. Ecco perché sembra che Suso possa tornare in gruppo già alla ripresa degli allenamenti in vista della gara contro il Palermo a San Siro. Obiettivo quindi potrebbe essere quello di rimetterlo in campo dal primo minuto, con Deulofeu dall'altra parte. Una sorta di prova generale in vista della sfida alla squadra di Pioli. Suso è pronto a tornare per il rush finale del campionato.