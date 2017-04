Milan, oggi doppia seduta di allenamento: domenica arriva il Palermo a San Siro

Dopo il deludente pareggio in casa del Pescara, il Milan è tornato ad allenarsi per preparare la sfida casalinga di domenica contro il Palermo. Il passo falso dell'Inter contro la Sampdoria, rende ancora aperta la qualificazione alla prossima Europa League. I rossoneri sono solamente ad un punto dai cugini neroazzurri e settimana prossima ci sarà il derby della Madonnina. Ma prima, la squadra di Pioli vola a Crotone, il Milan, come detto, ospita i rosanero. Quindi, salvo sorprese, si arriverà alla stracittadina con un solo punto di distacco e la partita di San Siro del 15 aprile potrebbe essere decisivo nella corsa all’Europa. Un’occasione da non fallire per i rossoneri che mancano da troppo tempo in una competizione europea.

OGGI DOPPIA SEDUTA D'ALLENAMENTO

Partiamo dall'infermeria. Suso è sulla via del recupero e potrebbe tornare a disposizione di Vincenzo Montella proprio per la prossima gara contro il Palermo, ancora ai box invece Andrea Bertolacci e Riccardo Montolivo. Stagione finita invece per Ignazio Abate e Jack Bonaventura. Ieri l'esterno spagnolo ha lavorato insieme ai compagni e lo farà anche oggi nella doppia seduta d'allenamento ordinata dal tecnico campano per preparare la sfida contro i rosanero di Lopez, sconfitti in casa nell’ultima sfida dal Cagliari. Palermo che è all’ultima chiamata per un corsa salvezza quindi verrà a San Siro per tentare il colpaccio. Gara da non prendere sotto gamba per il Milan. Come scrive la Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi, lo spogliatoio rossonero è ancora unito e compatto, ma la sensazione è che il morale generale sia in discesa. Come rimediare? con un successo già domenica.