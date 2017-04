Milan, Montella studia l'anti Palermo: Bacca ancora favorito, sulle fasce Calabria-De Sciglio

Il Milan domenica ospita il Palermo, 31° giornata di Serie A. I rossoneri dovranno superare l'ostacolo rosanero: la classifica non è compromessa, la squadra di Montella dista solamente un punto dall'Inter che occupa il sesto posto, ultimo disponibile per qualificarsi alla prossima Europa League.

Ma non è più consentito sbagliare al Milan: le prossime partite saranno fondamentali per conquistare il pass per la competizione europea. L'obiettivo è arrivare al derby contro i cugini neroazzurri del 15 aprile con al massimo un punto di distanza. Testa però a domenica, contro la squadra di Lopez che si giocherà le ultime speranze per non retrocedere. Andiamo a vedere la probabile formazione del Milan pensata da Vincenzo Montella.

LA PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA

In porta, come sempre, Gigio Donnarumma, difesa confermata dopo la gara contro il Pescara: in mezzo Romagnoli e Paletta, dietro De Sciglio e Calabria: l'under 21, dopo una prima parte di stagione praticamente non giocata visto i molti infortuni, settimana scorsa ha ritrovato la maglia da titolare. Con la sua prestazione ha convinto Montella e domenica verrà nuovamente confermato sulla fascia destra.

Il tecnico del Milan deve ancora decidere chi schierare dal primo minuto nel ruolo di regista davanti alla difesa: secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, l'azzurrino Locatelli è in vantaggio sull'argentino Sosa poichè quest'ultimo è diffidato e quindi potrebbe essere tenuto a riposo per non rischiarlo in vista del derby contro l'Inter. A completare il reparto ci saranno Kucka e Pasalic.

Dopo aver saltato le partite contro Juventus, Genoa e Pescara, Suso negli ultimi giorni è tornato ad allenarsi in gruppo e domenica ritroverà la maglia titolare. Insieme a lui, agiranno in attacco Deulofeu e Carlos Bacca, quest'ultimo ancora preferito a Lapadula che, per l'ennesima volta, partirà dalla panchina. Anche se l'ex Pescara domenica scorsa ha fatto molto meglio del colombiano, Montella continua a dare fiducia al numero 70.

Milan (4-3-3): Donnarumma; De Sciglio, Paletta, Romagnoli, Calabria; Kucka, Locatelli, Pasalic; Deulofeu, Bacca, Suso. Allenatore: Montella.

Indisponibili: Bonaventura, Abate, Montolivo, Bertolacci

Squalificati: -