Milan - Palermo in diretta, Serie A 2016/17 LIVE (15.00)

Cari Amici lettori di Vavel Italia buongiorno e benvenuti alla diretta scritta live ed online di Milan - Palermo, match valido per la 31^ giornata del campionato di Serie A Tim 2016/17.

Il Milan quest'oggi ospita il Palermo. I rossoneri puntano al successo per rimanere agganciati al treno per l’Europa League. Dopo il pessimo pareggio contro il Pescara, la squadra di Vincenzo Montella non può più sbagliare se vuole qualificarsi alla prossima competizione europea.

Nel tridente del Milan si rivede Suso dal primo minuto, insieme a Carlos Bacca e Gerard Deulofeu. Sulle fasce spazio a Calabria e a De Sciglio, a centrocampo José Sosa, Kucka e Mario Pasalic.

Continua la rincorsa salvezza del Palermo: i rosanero, penultimi in classifica, con 8 punti di distacco dalla zona salvezza, si giocano le ultime residue speranze per centrare una permanenza in A che, ora come ora, appare molto difficile. Ma la squadra siciliana ci crede e scenderà in campo alla ricerca di tre preziosi punti.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Vincenzo Montella: "E’ una partita alla nostra portata, anche se è difficile, è una gara in cui ci sarà poco spazio e quindi ci vorrà molta pazienza, un po’ come la partita contro il Genoa. Non dobbiamo avere la frenesia avuta contro il Pescara. Il Palermo parte molto bene, anche se subisce molti gol negli ultimi minuti, le partite si giocano per 95′ e bisogna ovviare ad ogni situazione".

Diego Lopez: "Cosa mi fa ancora sperare dopo troppe occasioni perdute? E’ vero che siamo mancati dopo tante partite importanti. Contro il Cagliari dovevamo fare punti, anche un solo punto. Un punto fa sempre classifica e la muove un po’. Adesso bisogna guardare al Milan. Il Milan è una squadra che sta facendo bene, i rossoneri contro il Pescara sono stati condannati solamente dagli episodi. Noi dobbiamo pensare ad andare a Milano a fare una grande prestazione".

I CONVOCATI

Milan

PORTIERI: Donnarumma, Plizzari, Storari

DIFENSORI: Antonelli, Calabria, De Sciglio, Gomez, Paletta, Romagnoli, Vangioni, Zapata

CENTROCAMPISTI: Fernandez, Honda, Kucka, Locatelli, Pasalic, Poli, Sosa

ATTACCANTI: Bacca, Deulofeu, Lapadula, Ocampos, Suso.

Palermo

PORTIERI: Fulignati, Marson, Posavec.

DIFENSORI: Aleesami, Andelkovic, Cionek, Goldaniga, Gonzalez, Morganella, Pezzella, Rispoli, Sunjic, Vitiello.

CENTROCAMPISTI: B. Henrique, Chochev, Jajalo, Ruggiero.

ATTACCANTI: Balogh, Diamanti, Lo Faso, Nestorovski, Sallai, Trajkovski.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-3-3): Donnarumma, Calabria, Zapata, Romagnoli, De Sciglio; Kucka, Sosa, Pasalic; Suso, Bacca, Deulofeu. All. Montella

Indisponibili: Bonaventura, Abate, Montolivo, Bertolacci

Squalificati

Palermo (3-5-1-1): Fulignati; Vitiello, Gonzalez, Goldaniga; Rispoli, Bruno Henrique, Jajalo, Chochev, Pezzella; Diamanti; Nestorovski. Allenatore: Lopez.

Indisponibili: Silva, Rajkovic

Squalificati: Gazzi

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

Milan e Palermo si affronteranno domenica a San Siro per la cinquantottesima volta in Serie A. I rossoneri guidano il testa a testa con 35 vittorie a 12 mentre sono stati 10 i pareggi

In sei delle ultime sette giornate il Palermo ha incassato almeno tre gol.

Il Milan nel girone di ritorno (15) ha totalizzato sette punti in meno rispetto alle prime 11 partite del girone di andata (22).

Il Palermo è l’unica squadra della Serie A 2016/17 ad avere ottenuto più punti in trasferta (10) che in casa (cinque).

[statistiche acmilan.com ed Opta]