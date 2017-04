Milan ai cinesi, Yonghong Li atterra domani mattina a Malpensa

Berlusconi e Yonghong Li, liberoquotidiano.it

Ore 7.45 all' aeroporto di Malpensa, questo dovrebbe essere il momento in cui Yonghong Li metterà piede a Milano e da lì potrebbe essere poter partire per davvero il conto alla rovescia per quello che dovrebbe essere il più storico passaggio di proprietà del calcio. Dopo 31 anni e 29 trofei Silvio Berlusconi è pronto a passare la mano in favore di Yonghong Li.

L'imprenditore cinese atterrerà con un volo proveniente da Honk Kong insieme ad una delegazione composta da circa una decina di persone. Il possibile nuovo proprietario e presidente del Milan, poi, potrebbe alloggiare in un hotel del centro di Milano vicino a quello in cui da Domenica sera si è sistemato il suo fidato braccio destro Han Li. E veniamo alla giornata di Han Li. Partenza verso le 10.15 di questa mattina dall'hotel in taxi per altre riunioni sparse per il centro di Milano. Nel pomeriggio, poi, incontro nella sede dell'ufficio legale Origoni, uno degli advisor dei cinesi in questa estenuante storia. Han Li era in compagnia di Marco Fassone, apparso sorridente all'arrivo nello studio. Nessuno dei due ha voluto rilasciare dichiarazioni. Anche Massimiliano Mirabelli ha raggiunto lo studio, poi i tre, al termine dell'incontro, sono usciti in auto.

Direzione Torino e lo Juventus Stadium perché Li, Fassone e Mirabelli assisteranno dal vivo a Juventus-Barcellona. Domani poi attenderanno l'arrivo di Yonghong Li in Italia e chissà che non ci possa essere un primo faccia a faccia fra tutti e quattro i protagonisti del possibile Milan che verrà. Giovedì, poi, giornata che dovrebbe essere confermata come quella delle firme sui contatti e della cena ad Arcore fra Berlusconi e Yonghong Li, dovrebbe atterrare in Italia anche Lu Bo, direttore generale del fondo a partecipazione statale cinese Haixia, prossimo membro del Cda rossonero che sarà allargato ad otto persone, quattro italiane e quattro cinesi. I soci della cordata iniziale per ora congelati dalle restrizioni del governo sono pronti a rientrare dalla porta principale non appena la morsa dovesse allentarsi.