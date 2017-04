Milan - Closing: è fatta. I cinesi comprano il club

SportMediaset

Il Milan passa in mano a Yonghong Li. Il closing è ufficiale e i rossoneri sono ufficialmente in mano alla nuova proprietà cinese.

La giornata

Intorno alle 9:15 in piazza Belgioioso a Milano, presso lo studio legale" Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners", è cominciata la riunione tra gli avvocati del Milan, quelli di Rossoneri Sport Investment Lux e gli advisor. L'incontro è stato svolto davanti al notaio Ridella che ha autentificato la firma. La società lussemburghese ha versato i 370 milioni mancanti, dei quali 270 sono andati a finire nelle casse di Fininvest e 100 al Milan, che ne darà 90 sempre a Fininvest per i costi di gestione. Alle 9:40 sono arrivati i delegati di Fininvest: Alessandro Franzosi e l'a.d. Danilo Pellegrino. Alle 10:05 sono arrivati il braccio destro di Mister Li, David Han Li, e l'a.d. Marco Fassone. Per le 11.10 è arrivato allo studio anche Adriano Galliani che ha firmato qualche documento in qualità di rappresentante legale uscente.

Intorno alle 11.45 è arrivata la conferma che i 190 milioni, quota di Mister Li, fossero partiti dal conto corrente della Rossoneri Lux, diretti sul conto Unicredit della Fininvest. Alle 12.10, poi, Adriano Galliani ha lasciato lo studio legale da un'uscita secondaria, ed è stato poco meno di un'ora all'interno dello studio. Alle 12:38 i 370 milioni sono arrivati in Lussemburgo nelle casse di Rossoneri Lux, pronti per la direzione Italia. Alle ore 14: 01 sono arrivati tutti i soldi dal Lussemburgo. Tanta naturalmente la tensione da parte di tutti. Alle ore 14:04 il Milan è stato venduto e Fininvest dà conferma.

Il comunicato

"Attraverso i propri canali ufficiali, Fininvest ha reso noto l'accordo per la cessione delle quote azionarie dell'AC Milan, il quale passa alla Rossoneri Sport Investment Lux, oggi rappresentata da David Han Li: "Fininvest ha oggi finalizzato la cessione alla Rossoneri Sport Investment Lux dell’intera partecipazione, pari al 99,93%, detenuta nell’AC Milan. La finalizzazione odierna dà piena esecuzione al contratto di compravendita firmato dall’amministratore delegato di Fininvest, Danilo Pellegrino, e da David Han Li, rappresentante di Rossoneri Sport Investment Lux, il 5 agosto 2016 e rinnovato il 24 marzo scorso.



Gli estremi dell’accordo sono quelli resi noti a suo tempo e prevedono una valutazione complessiva dell’AC Milan pari a 740 milioni di Euro, comprensivi di una situazione debitoria stimata al 30 giugno 2016, come da intese fra le parti, in circa 220 milioni di Euro. A quanto incassato da Fininvest si aggiungono 90 milioni di Euro a titolo di rimborso dei versamenti in conto capitale eseguiti dalla stessa Fininvest a favore del Milan dal 1° luglio 2016 ad oggi. Gli acquirenti hanno confermato l’impegno a compiere importanti interventi di ricapitalizzazione e rafforzamento patrimoniale e finanziario di AC Milan.



Nella giornata di domani, venerdì 14 aprile, l’Assemblea dei Soci dell’AC Milan riunita in prima convocazione provvederà, fra l’altro, a deliberare in ordine alla nomina dei nuovi organi sociali della società. Rossoneri Sport Investment Lux si è avvalsa di Rothschild & Co. come advisor per gli aspetti finanziari e degli Studi Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners e Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners per gli aspetti legali. Fininvest è stata assistita da Lazard e dallo studio Chiomenti rispettivamente per gli aspetti finanziari e per quelli legali. Milano, 13 aprile 2017".