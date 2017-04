Milan, Li Yonghong nuovo proprietario del Milan: chi è?

Sky Sport

Il Milan passa da Fininvest ai cinesi della cordata Rossoneri Sports Investment Lux capeggiata da Li Yonghong. Ma chi è Yonghong Li?

Sicuramente un uomo d'affari, con una vita abbastanza riservata visto che, di sue informazioni, ne sono note veramente poche. Ha 48 anni, un look che potremmo definire " casual": niente giacca e cravatta da puro imprenditore e uomo d'affari, ma una semplice maglietta bianca e una giacca sportiva, che naturalmente l'hanno fatto distinguere. Il patrimonio di Mister Li si aggira intorno ai 500 milioni di euro, 504 se vogliamo essere precisi. Un uomo che fino a poche settimane fa era sconosciuto a tutti, persino in Cina. Avrebbe comiciato a costruire il suo futuro lavorando nel settore dell'edilizia, passando poi al packaging e il settore dei fosfati. Qui avrebbe conosciuto alcuni soci della Sino Europe.

A lui sono intestate molte aziende, una parte a nome sua e l'altra a nome della moglie, la signora Huang. Come già detto prima, in Cina Yonghong non sarebbe molto conosciuto, tranne per una truffa, smentita da egli stesso con un comunicato. Il broker, nonostante ciò, è riuscito a convincere fondi importanti come Huarong ed Elliot e questo dovrebbe essere visto come una garanzia, come una qualità.

Yonghong Li possiede inoltre una quota di un palazzo di 48 piani a Guangzhou: il New China Building. Nei documenti ufficiali il grattacielo verrebbe valutato circa un miliardo di euro. L'uomo d'affari cinese ha dato via alle trattative con Fininvest, ma ancora non si conoscono le altre persone coinvolte nella cordata. Si è parlato di China Construction Bank ma adesso la partecipazione sicura è solo quella di Haixia Capital, Huarong e di Yonghong Li.

Domani mattina ci sarà la conferenza di presentazione della nuova società e infine la prima riunione del nuovo Consiglio d'Amministrazione. Tuttavia, sarà lui a gestire le finanze del Milan: i tifosi, dal canto loro, sperano solo che possa riportare il Milan sul tetto del mondo.