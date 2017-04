Milan ai cinesi, Fassone conferma le priorità: Montella e Donnarumma

Yonghong Li, Marco Fassone e Han Li a Casa Milan, acmilan.com

Curiosità ed emozione per la prima conferenza stampa della nuova proprietà del Milan. Come da programma Yonghong Li, Han Li e Marco Fassone si sono presentati a Casa Milan per raccontare al mondo le ambizioni, i progetti e le idee del nuovo corso rossonero. Le intenzioni sembrano essere buone e ai tifosi del Milan avranno fatto sicuramente piacere le parole del nuovo a.d. su Vincenzo Montella e Gianluigi Donnarumma.

Sull'attuale tecnico da tempo circolavano voci di gradimento anche da parte dei nuovi soci. Giusto ricordare, inoltre, che in estate la scelta di Montella era stata condivisa dalla vecchia e dalla nuova proprietà. Fassone in ogni caso è chiarissimo sulla questione: "Abbiamo avuto delle idee, con Mirabelli e David Han ci siamo confrontati. Scalpitavamo, abbiamo fatto incontri, abbiamo le idee chiare, il passaggio chiave sarà mettersi a tavolino con Montella, le nostre idee devono sviluppare i suoi concetti. Il budget è importante, c'è piena fiducia in Montella. Sarà un budget importante sul mercato, l'obiettivo dei prossimi anni è quello di costruire un Milan molto competitivo e ambizioso. E quindi certamente avrò la disponibilità economica per cercare di realizzare una squadra per raggiungere in tempi brevi questi traguardi. Ha tutta la nostra stima e il nostro apprezzamento. A giugno dello scorso anno ebbe il nostro gradimento. Totale e pieno appoggio e supporto a Montella."

Altra situazione che sta molto a cuore a tutti i tifosi è quella legata al futuro di Donnarumma, con il contratto in scadenza nel 2018 e Mino Raiola già sibillino sul futuro del portiere in più di un'occasione. Anche qui Fassone mette dei paletti netti: "Vi posso confermare che da parte della nostra proprietà c'è tutta la volontà di risolvere in tempi brevi questo punto e di fare di Gigio una colonna del futuro. Ci sono dei contratti e delle discussioni che sicuramente avremo ed è una priorità che sicuramente avremo." Priorità è il termine usato da Fassone, una parola che sottolinea quanto la questione sia già ben presente nella mente del nuovo a.d. del Milan di Yonghong Li. Un ottimo punto di partenza che si spera possa portare ad un prolungamento con Donnarumma nel minor tempo possibile.