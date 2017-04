Milan, Zapata all'ultimo respiro: le parole del colombiano e di Calabria

La gazzetta dello Sport

Il derby si è concluso con un pari giusto, 2-2 come all'andata, solo che questa volta non è l'esterno nerazzurro Perisic a cantare gloria, ma il difensore colombiano del Milan Cristian Zapata che al 97' con una spaccata ha messo dentro la palla del pareggio. Potremmo definirla un'impresa, qualcosa di sensazionale, di magnifico, una rimonta che ha regalato grandissime emozioni, degna di un Milan che ha saputo lottare, che ha masticato filo spinato, che ha saputo reagire ai 2 gol che l'hanno scioccato nel primo tempo. Due gol che sono stati causati, ancora una volta, da errori di posizione della retroguardia rossonera. Un Milan, comunque, bello da vedere, grintoso, tenace, che non ha mai mollato un secondo, un Milan che non ha mai smesso di crederci e di correre.

A commentare la partita ai microfoni di Mediaset Premium è proprio il Man of the Match Cristian Zapata. Ecco le sue dichiarazioni: "Ho fatto il massimo, sono arrivato con la punta del piede. Sono contento del gol. È stato un derby intenso, le due squadre hanno giocato bene, è un pareggio meritato. Stavano vincendo 2-0 e perdevano tempo, ma noi non abbiamo mollato. Lottiamo sempre per questa maglia, siamo sulla strada giusta. Per l’Europa ci siamo. Un saluto in cinese? Non ho imparato ancora."

Ha parlato, poi, il giovane terzino del Milan Davide Calabria. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Milan Tv: "Il gol nel finale? Sono ancora emozionato, segnare così all’ultimo è ancora più bello. Ho fatto i complimenti a Zapata, possiamo passare ora una Pasqua più tranquilla. Per me è stato emozionante giocare il primo derby da titolare. Siamo contenti della prestazione e del risultato a sorpresa". Il giovane difensore poi parla del futuro prossimo, ovvero le prossime avversarie in campionato: "Non dobbiamo sottovalutarle, dobbiamo andare avanti per la nostra strada. "Il futuro? "Voglio far parte del Milan, è un mio obiettivo. Oggi è stato un bellissimo spettacolo, sono contento per come è finita".